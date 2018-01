L’américain Deerfield Ag débarque au Maroc

La société américaine Deerfield Ag vient de s’implanter au Maroc.

Spécialisée dans les services axés sur les besoins des agriculteurs en matière d’équipement (vente, installation et service après-vente), de stockage et d’acheminement des graines et des semences, engrais, herbicides, insecticides et autres produits phytosanitaires, le groupe nourrit de grandes ambitions au Maroc. En effet, la décision de s’implanter au royaume est venue après que la direction de Deerfield a prospecté le marché marocain et a été encouragée par le climat favorable aux investissements étrangers et par les incitations fournies par le gouvernement marocain aux investissements dans ce secteur. Deerfield revendique une grande capacité de stockage de graines qui atteint les 135.000 millions de tonnes avec un renforcement de sa branche logistique sans compter sa nouvelle installation de chargement de conteneurs « à la fine pointe de la technologie basée à Massillon, en Ohio ». « Grâce à cette installation, Deerfield Ag est capable de charger les produits agricoles dans des conteneurs et les livrer directement aux clients marocains, y compris les moyennes entreprises. En expédiant fréquemment des quantités beaucoup plus petites que les vracs, la société vise à réduire le coût et le temps de livraison à ses clients », indique le groupe. « La société qui génère actuellement 50 millions de dollars de ventes annuelles, croit au potentiel du Maroc en tant que plateforme régionale pour étendre ses activités vers le continent africain », indique le top management de Deerfield Ag, qui organise ce 31 janvier 2018 à Casablanca une rencontre avec les entreprises marocaines actives dans le secteur agricole, les représentants des chambres agricoles et des coopératives, les responsables du ministère de l’agriculture et autres parties prenantes du secteur. Bill Wallbrown, PDG de Deerfield et son directeur du développement des nouveaux businesses, John Wallbrown, feront le déplacement au Maroc. La consule générale des États-Unis à Casablanca, Jennifer Rasamimanana, et la conseillère commerciale du consulat, Brenda VanHorn, prendront également part à l’événement.