Land Rover restaure son véhicule mythique pour marquer ses 70 ans

Le 70ème anniversaire de Land Rover sera marqué par une série d’événements et de célébrations en 2018, en commençant par la restauration du véhicule à l’origine de tout : l’un des trois Land Rover de pré-production présentés au Salon d’Amsterdam en 1948. Le monde entier pouvait alors découvrir la silhouette qui deviendrait immédiatement reconnaissable et associée à Land Rover.

La localisation du Land Rover de lancement est restée un mystère pendant des années. Ce véhicule de présentation du Salon d’Amsterdam a disparu des routes dans les années 60, puis a passé 20 ans dans un champ gallois avant d’être acheté pour un projet de restauration. Il est resté longtemps dans un jardin sans jamais être terminé. Après avoir été découvert par surprise à quelques kilomètres seulement de Solihull (Royaume-Uni) où il avait été construit, les experts de Jaguar Land Rover Classic ont effectué des mois de recherche dans les archives de la société pour détailler l’histoire de ses propriétaires successifs et confirmer son origine.

L’équipe à l’origine du programme Land Rover Series I Reborn, qui permet aux clients d’être propriétaires d’une tranche d’histoire de Land Rover, va maintenant se lancer sur son projet le plus ambitieux à ce jour : une mission d’un an pour préserver ce prototype d’importance historique et le remettre sur la route. Jaguar Land Rover Classic suivra une procédure spécifique pour restaurer ce véhicule de lancement doté d’éléments réservés aux 48 Land Rover de pré-production, comme les panneaux de carrosserie aluminium plus épais, le châssis galvanisé et un plateau arrière amovible. La patine des éléments sera préservée, y compris la peinture Light Green utilisée d’origine en 1948. Les précédents propriétaires de ce véhicule historique sont invités dans les locaux Classic Works de Jaguar Land Rover pour partager leur expérience et assister à sa restauration.

Représentant le tout début de l’histoire de Land Rover -qui s’est prolongée pendant 67 ans de production continue à Solihull de l’emblématique Série I au Defender- ce projet de référence constitue la première étape d’une série d’histoires et d’événements destinés à célébrer le passé, le présent et l’avenir de Land Rover tout au long de l’année 2018.