L’APEBI change d’équipe dirigeante

La Fédération des Technologies de l’Information, de la Communication et de l’Offshoring (APEBI) vient d’annoncer la nouvelle configuration de son équipe dirigeante suite à la tenue de son Assemblée générale ordinaire élective le mardi 23 janvier 2018 à Casablanca. Ainsi Saloua Karkri-Belkziz, PDG de GFI Maroc avait présenté sa candidature à sa propre réélection en binôme avec Youssef El Alaoui, DG et cofondateur de Mobiblanc. Ils ont été cooptés à 97% des membres votants.

L’ambition du binôme et de son conseil d’administration, constitué de 20 membres, est de « réussir le choix stratégique de la transformation digitale du Maroc, et placer l’APEBI au cœur de cet enjeu ». 5 axes stratégiques sont proposés pour atteindre cet objectif et s’appuient sur une approche participative : le partenariat avec l’Agence de Développement du Digital dans le cadre de la stratégie digitale nationale, former, encadrer et outiller l’administration et la PME afin de réussir la transition numérique, booster la startup, création d’une cellule de veille digitale, l’implication dans la résolution de la problématique des ressources humaines dans le secteur IT : de la formation à l’employabilité, l’opérationnalisation de la structure d’animation de l’offshoring et régionalisation et l’accompagnement de l’ambition d’investissement et d’export de nos membres.

La rencontre a été marquée par une séance préliminaire de présentation de « La feuille de route de l’Agence du Développement Digital » par Othman El Ferdaous, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, chargé de l’Investissement.