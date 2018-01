Le belge Orone renforce sa filiale marocaine Sagma

Le groupe belge Orone planche sur le haut de bilan de sa filiale marocaine Sagma.

En effet, cette entité spécialisée dans les prestations de numérisation, reprise d’archives, saisie de données et processus métiers vient de procéder à un coup d’accordéon matérialisé par une double opération. D’abord une augmentation de capital en numéraire de 3,6 millions de DH ayant hissé ce dernier à plus de 12 millions de DH. Ensuite, une réduction de capital de 8,2 millions de DH par apurement des pertes antérieures est venue nettoyer le passif de cette structure qui compte dans son portefeuille client de grandes entreprises publiques et privées, ainsi que bon nombre d’administrations marocaines (groupe Attijariwafa bank, Régime Collectif d’Allocation de Retraire -RCAR-, OMPIC, CDG…).

Aussi, avec un chiffre d’affaires qui est reparti à la hausse à partir de 2016 (en s’établissant à 18 millions de DH) et une rentabilité revenue au vert, Sagma présente désormais un bilan assaini et, surtout, des perspectives plus prometteuses pour le groupe originaire d’Anderlecht (centre ouest de la Belgique) qui en a repris le contrôle en 2010 près de 22 ans après la création par la famille Mikou.

Rappelons qu’avant de racheter Sagma, le groupe Orone avait d’abord pris pied au Maroc en mettant la main en 2004 sur Fedaso Maroc (une entité basée à Fès et opérant dans l’off-shoring) et créé en 2008 Athic Maroc, une entreprise qui opère dans le développement logiciel pour des solutions de dématérialisation et de GED (Gestion électronique de documents). Fondé en 1995, Orone s’est spécialisé petit à petit dans le traitement externalisé de flux documentaires et de processus métier (BPO). Implantée en Belgique, en France et au Maroc (où il compte cinq sites de production), ce groupe contrôlé par la famille Poll est également actif dans plusieurs autres pays européens. À fin 2016, le chiffre d’affaires consolidé d’Orone a atteint 14 millions d’euros (plus de 150 millions de DH).