Le Club Afrique Développement met le cap sur la Mauritanie

Le Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank, avec Attijari bank Mauritanie, organise le 20 février 2018 à Nouakchott sa 1ère mission multisectorielle de l’année 2018, à l’occasion du lancement officiel du Club Afrique Développement Mauritanie, autour du thème « Les opportunités d’investissements en Mauritanie » à destination des opérateurs économiques africains et internationaux.

Lors de cette rencontre, des rendez-vous d’affaires entre entrepreneurs sont prévus en vue de concrétiser des partenariats ainsi qu’un dispositif d’accès aux banques de projets d’investissements du pays. Ce premier événement du Club Afrique Développement en 2018 s’inscrit dans un large programme couvrant d’autres pays du continent, déployé tout au long de l’année.

Pour rappel, le CAD a pu opérer en 2017 6 missions multisectorielles en Côte d’Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc et au Gabon, fédérant plus de 1 300 entreprises de 15 pays du continent et ayant généré plus de 1 000 rendez-vous d’affaires, en plus de visites terrains des chantiers de développement les plus emblématiques du pays.