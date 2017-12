Le CMC adopte un nouveau site internet

Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) annonce qu’il vient de lancer son nouveau site internet www.cmconjoncture.ma, et ce dans l’objectif de mieux satisfaire les attentes de ses clients et partenaires.

Ce nouveau portail qui garantit une navigation plus simplifiée, ainsi qu’une meilleure accessibilité de l’information à travers une inscription en ligne simple et sécurisée, la consultation et le téléchargement des publications CMC par les abonnés, la diffusion des nouveaux travaux en cours de réalisation (formations, enquêtes, études…, l’activation du service Newsletter et la mise en place d’une nouvelle rubrique réservée à vos suggestions et réclamations éventuelles qui seront prises en considération, précise le CMC.

Pour rappel, crée en 1990, le Centre Marocain de Conjoncture est un observatoire privé et indépendant de l’économie marocaine spécialisé dans l’analyse et le suivi de la conjoncture, la prévision et l’évaluation d’impact.