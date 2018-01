Le gouvernement dément le transfert du budget de Souss-Massa

Le gouvernement a affirmé que l’enveloppe budgétaire allouée à l’investissement dans la région de Souss-Massa n’a été transférée vers aucune autre région, d’autant plus que les procédures légales en vigueur ne permettent pas une telle action.

En réponse à un article publié par un journal et rapporté par certains sites électroniques, intitulé « Transfert de 11 milliards du budget du Souss au profit de projets à Al Hoceima », le ministère délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance a démenti cette information, selon laquelle un montant de 11 milliards de centimes a été transféré du budget alloué à Souss-Massa au profit de Al Hoceima afin de l’intégrer dans les budgets dédiés aux projets de cette ville et que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une mesure de solidarité entre régions.

Le gouvernement a, à cet égard, qualifié cette information de sans fondement, déplorant que « certains supports médiatiques, en nombre limité, véhiculent des informations erronées et fallacieuses sans se soucier des principes et des valeurs nobles de la pratique du journalisme », relève le ministère.

Conscient du droit du citoyen d’accéder à l’information, le département de tutelle reste à la disposition du corps journalistique et de tous les citoyens, à tout moment, pour leur fournir les données et les informations justes autour de l’action du gouvernement et ses réalisations, ajoute la même source.