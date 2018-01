Le Maroc répond présent au CES 2018

C’est une nouveauté. 9 startups marocaines prennent part au Consumer Electronic Show (CES), la grand-messe annuelle de l’électronique grand public dont la 51ème édition se tient du 09 au 12 janvier 2018 à Las Vegas.

Ces startups marocaines présenteront plusieurs innovations, comme le système d’aide à la conduite intelligente connectée, les publicités interactives dans les avions, un système miniature et portable permettant de détecter la tuberculose ou encore une application mobile qui teste le taux d’hydratation de la peau. La participation marocaine est organisée par le Cluster électronique, mécatronique et mécanique du Maroc (CE3M), le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie numérique, l’Agence marocaine de développement des investissements et exportations (AMDIE), la Fédération nationale de l’Électricité, de l’Électronique et des Énergies renouvelables (FENELEC), l’ambassade des États-Unis à Rabat et le consulat américain à Casablanca.

Cette année, le CES s’ouvre aujourd’hui au grand public à Las Vegas sur fond d’inquiétudes renouvelées sur la sécurité informatique. Désormais moteurs du secteur, les assistants vocaux et l’intelligence artificielle devraient se retrouver dans toutes les allées du salon, et dans de très nombreux objets et appareils, ont expliqué des représentants de la Consumer Technology Association (CTA), organisatrice du CES, lors d’une conférence de presse. « Nous sommes dans l’ère du connecté », a résumé Steve Koenig, de la CTA.

À commencer par les enceintes connectées, dont les plus connues sont l’Echo d’Amazon ou le Home de Google, devenues véritable vitrine des prouesses en matière de commande vocale et d’intelligence artificielle. De nouveaux modèles, du plus pointu au plus basique devraient être présentés à Las Vegas cette semaine. Activés via les assistants vocaux virtuels (Alexa de Amazon, Google Assistant ou Cortana de Microsoft), ces appareils sont « la partie la plus visible » des avancées en matière d’intelligence artificielle (IA) et de commande vocale, selon Lesley Rohrbaugh, responsable d’études à la CTA.

L’IA suppose que les programmes informatiques peuvent « apprendre » seuls certaines tâches par expérience sans avoir été précisément programmés pour les effectuer. Le succès de l’assistant vocal d’Amazon, Alexa, devrait se confirmer dans les allées du Consumer Electronic Show : de nombreuses entreprises devraient annoncer l’arrivée de Alexa dans leurs produits. Mais son rival Google Assistant devrait aussi faire une percée cette année.

Au-delà des enceintes connectées, les assistants vocaux et l’intelligence artificielle continueront d’intégrer, outre les smartphones, les voitures, les robots, les plateformes de réalité virtuelle… pour les rendre plus efficaces et capables de s’adapter à son utilisateur (en connaissant ses goûts, sa façon de conduire, le ton de sa voix…), ont encore expliqué les représentants de l’association. Toujours très attendus, les robots se veulent désormais compagnons, comparables à un nouvel animal de compagnie du foyer: comme Kuri, (Mayfield Robotics), petite créature blanche aux yeux ronds, ou encore Buddy, de la firme française Blue frog.

La voiture autonome elle aussi vitrine des avancées en matière d’intelligence artificielle, figurera également en bonne place. Considérée comme l’avenir de l’automobile, elle est devenue un véritable Graal, sur lequel travaillent la plupart des constructeurs auto mais aussi de très nombreuses entreprises technologiques, petites ou grandes. Depuis quelques années déjà, le CES a pris des allures de salon automobile, avec de nombreux constructeurs (Renault-Nissan, Toyota, Hyundai, Ford..) et équipementiers (Valeo, Faurecia, Delphi…) présents à Las Vegas, qui montreront leurs dernières avancées.