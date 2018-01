Le premier centre anti-âge ouvre à Casablanca

Destiné à une clientèle consciente que sa santé et son bien-être dépendent essentiellement de son alimentation, Anti-aging & Wellbeing Center se veut un espace qui permet de mieux vieillir.

La médecine anti-âge globale constitue aujourd’hui un mouvement qui tend à être la médecine de demain en prenant l’être humain dans sa totalité : physique et psychique. Il est maintenant reconnu que le physique et le psychisme ne font qu’un. Par exemple, le stress peut engendrer un ulcère d’estomac et inversement un problème hormonal peut entraîner une baisse du moral. Ainsi les deux aspects, physique et psychique, sont liés. Et tout traitement devra obligatoirement en tenir compte.

Un travail sur ces différentes dimensions est donc indispensable afin de replacer la maladie dans son contexte et d’en distinguer la signification et le sens pour permettre la guérison. Cela passe également par la compréhension que la prévention se fera plus tôt. Ainsi, tous les aspects de l’être humain sont liés et inséparables. De la même manière, toutes ces médecines, toutes ces thérapies, doivent s’assembler dans une même unité, dont les médecines moderne et naturelle seront la base. Il faudra leur associer la nutrition anti-âge, l’hygiène de vie, les techniques de psychothérapie, de relaxation et de développement personnel.

De cette vision a été créé Anti-aging & Wellbeing Center qui met à disposition des patients des consultations physique et psychologique. « Maître de soi, artisan de sa santé » est le mot d’ordre du centre. Pour ce faire, des bilans psychologiques et des tests pertinents qui aident à situer le conflit ou la problématique y sont dispensés. Fatine Bensouda, psychologue du centre, y propose donc différents outils et pratiques pour aider à les résoudre. Sur le plan physique, Dr Bouchra Benchekroun, médecin nutritionniste et anti-âge, y procède aussi bien avec des bilans cliniques que biologiques les plus récents en matière d’anti-âge, tout en y intégrant le mode de vie, l’alimentation et l’activité physique. À l’issue de ces bilans, une stratégie personnalisée et des programmes sont proposés pour prévenir ou freiner le dysfonctionnement : Énergie, Immunité, Détox Minceur, Zénitude et Bonne mine.

L’ambition de Anti-aging & Wellbeing Center est d’aider ses patients à devenir acteurs de leur santé via une prévention nutritionnelle et une meilleure hygiène de vie. Aussi, les pousser à devenir maîtres de leurs émotions pour aboutir à une meilleure immunité mentale qui constitue la clé de la santé. Le centre propose également un régime alimentaire qui accompagne ces thérapies. Baptisé « Food is Love », il est décliné sous forme de jus, bi-quiches, salades, mini-snacks, sandwichs, soupes… La marque valorise les produits du terroir marocain à travers son partenariat avec la Coopérative Douar Ayoun (huile d’olive, Fès), la Coopérative Haidach (Sésame, Taroudant), la Coopérative Amskroud (miel, Agadir), la Coopérative Houde (Épices, Sefrou), la Coopérative Masrara (poivre, Béni Mellal) et la Coopérative Agricole Femmes Dades (eau de rose, Ouarzazate).