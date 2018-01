Le turc Polisan s’implante au Maroc

Le Maroc attire de plus en plus d’industriels turcs.

En effet, après Tekfen, Otokar et d’autres, c’est au tour du groupe diversifié Polisan de poser son baluchon au Maroc. Arrivé dans le cadre d’une joint-venture industrielle avec des partenaires locaux, ce groupe coté à la bourse d’Istanbul depuis 2012 envisage de s’attaquer au marché marocain des matériaux de construction, et plus particulièrement le créneau des adjuvants pour ciment et béton. Avec une unité de production en cours d’installation près de Casablanca, Polisan Maroc compte entrer en phase commerciale dès le deuxième semestre 2018 et cherchera ainsi à bousculer quelques acteurs locaux solidement ancrés tels Sika Maroc ou Sodap. La création de cette entité (contrôlée à 60% par sa maison mère turque) consolide une stratégie d’internationalisation entamée en 2013 par le groupe Polisan à travers une première implantation en Grèce dans le secteur de la production chimique.

Rappelons que Polisan est présent dans l’immobilier, l’agriculture, l’exploitation portuaire, l’industrie chimique et les produits de peinture où il accapare, avec sa marque phare Kanzai Paint, le troisième rang du marché turc. Le groupe enregistre une forte croissance depuis quelques années avec un chiffre qui a plus que doublé en quatre ans en atteignant 1,1 milliard de lires turques à fin 2016 (soit plus de 2,5 milliards de DH) pour un excédent brut d’exploitation de 170 millions de lires turques (plus de 400 millions de DH). Le groupe demeure contrôlé à ce jour par la famille fondatrice Bitlis, une des familles les plus fortunées de Turquie.