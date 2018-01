Les coopératives ont désormais leur label Halal

L’Institut marocain de normalisation (IMANOR) a annoncé avoir mis en place un système national de certification Halal adapté aux coopératives, en association avec l’ensemble des parties prenantes concernées, notamment le Conseil supérieur des oulémas en sa qualité d’autorité religieuse du Maroc.

Ce système de certification, mis en place dans le cadre de la loi 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation, vise à accompagner le développement du modèle coopératif et améliorer son positionnement sur le marché, a indiqué l’IMANOR. « Conscient des contraintes auxquelles cette catégorie d’entreprises serait confrontée dans une démarche de mise en conformité par rapport aux normes applicables, l’IMANOR a mis au point deux référentiels de certification adaptés aux coopératives pour les secteurs alimentaire et cosmétique », a souligné la même source. Ces référentiels simplifient les exigences normatives définies dans les deux normes marocaines NM 08.0.800 et NM 08.0.802 portant respectivement sur le Halal des aliments et des produits cosmétiques et précisent les modalités d’obtention de la certification par rapport à ces normes de référence, précise l’Institut.

Cette initiative vise notamment à contribuer à la valorisation des produits de terroir, à travers une labellisation présentant un avantage concurrentiel sur le marché local et permettant aux coopératives de saisir les opportunités offertes par les marchés d’exportation qui exigent de plus en plus ce type de certification. L’adaptation du label Halal Maroc au contexte des coopératives permet à ces dernières de démontrer leur aptitude à mettre sur les marchés national et international des produits conformes aux exigences Halal ainsi qu’à celle relatives à la qualité et à la sécurité sanitaire, et à satisfaire de manière constante les exigences de leurs clients, d’après IMANOR. Elle permet aussi d’intégrer des chaînes d’approvisionnement ayant pour finalité la mise sur le marché des produits Halal contenant ou pouvant contenir d’ingrédients d’origine marocaine.

Une coopérative agricole opérant dans le domaine de production de l’huile d’argan a déjà obtenu le label Halal Maroc, a rappelé l’institut de normalisation, notant qu’une dizaine de coopératives se sont engagées dans la même démarche.