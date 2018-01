Les nouvelles ambitions de Kiabi

Modes & Nuances SAS donne un nouveau coup d’accélérateur à son développement dans le royaume.

Cette filiale du groupe Best Financière, qui pilote la master franchise et développe la marque Kiabi au Maroc entend, en effet, s’attaquer à de nouveaux territoires en vue d’élargir son réseau dans le royaume. « Nous projetons de nouvelles ouvertures en 2018 », confirme Safae Fikri, directeur général de Modes & Nuances SAS. Dans les détails, quatre nouveaux magasins verront le jour en 2018 et viendront s’ajouter au réseau existant. Ce qui va porter le nombre total de points de vente à 16 d’ici la fin de l’année, et une présence dans neuf villes (Casablanca, Rabat, Mohammedia, Marrakech…Selon le top management, la première ouverture se fera à Meknès. Les trois autres concerneront des villes où la marque est déjà présente. Il s’agit notamment de Casablanca, de Marrakech et de Rabat. Nous voulons continuer à nous développer dans des villes où nous sommes déjà implantés », explique Safae Fikri. « À moyen terme, nous souhaitons consolider notre positionnement d’enseigne de référence pour les clients marocains sur le marché du prêt-à-porter à prix accessibles pour toute la Famille : Homme, Femme, Enfant, Bébé », poursuit-il. Un développement qui devrait avoir un impact important sur le chiffre d’affaires de l’entreprise dans les trois prochaines années. L’objectif est de porter ce chiffre à 500 millions de DH d’ici 2020 contre 293 millions de DH réalisés en 2016. Force est de souligner que le marché marocain du prêt-à-porter (tous segments confondus) jouit d’une bonne dynamique. En témoigne la multiplication des enseignes qui s’installent dans les principales villes du Royaume telles que Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech et autres.

Une bonne dynamique

Le marché jouit d’une dynamique de développement. Plusieurs enseignes nationales et internationales se développent et ce, à la fois sur l’axe Casa-Rabat et dans les autres villes marocaines», explique le directeur général de Modes&Nuances. La multiplication des centres commerciaux et autres grandes surfaces à travers les villes est une aubaine pour les opérateurs (Morocco Mall, Tachfine Center à Casablanca, Arribat Center bientôt à Rabat, Al Mazar, Carré Eden à Marrakech ou encore Tanger City Mall dans la capitale du détroit…). Ces grandes surfaces offrent une grande disponibilité en matière de locaux adaptés aux différentes franchises. « Cette meilleure disponibilité de locaux appropriés qui encourage fortement ces opérateurs », soutient Safae Fikri, ajoutant aussi qu’il y a une reconfiguration économique sur le volet des droits de douane depuis le 1er janvier 2018, avec davantage d’équité dans le traitement des avantages douaniers. Ce qui est de nature à encourager davantage la dynamique du secteur. Pour rappel, Best Financière a introduit la marque Kiabi au Maroc en 2012. Le succès de la marque sur le marché marocain réside notamment dans sa politique des prix. Elle cible essentiellement la classe moyenne, avec des prix très accessibles. Force est de souligner également que le groupe Best Financière qui détient la carte Kiabi au Maroc est aussi présent dans plusieurs autres secteurs. Il est présent dans la distribution avec (Carrefour, Carrefour Market, Atacadao), dans le secteur du fastfood (Burger King) ou encore dans l’équipement médical.