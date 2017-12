Maroc Telecom maintient sa place dans le palmarès de Vigeo Eiris

Maroc Telecom maintient sa présence, pour la deuxième fois cette année et pour la troisième année consécutive, parmi les lauréats du « Best EM Performers », regroupant les meilleures entreprises en responsabilité sociale dans les pays émergents, sélectionnées par l’agence internationale Vigeo Eiris, leader du rating social.

Depuis qu’il a intégré l’univers de cette distinction dès son lancement en 2015, Maroc Telecom est présent chaque année dans le palmarès « Best EM Performers » de Vigeo Eiris, mettant en exergue une sélection d’entreprises cotées sur les marchés des pays en développement et dont les démarches responsabilité sociale sont les plus avancées.

La composition de ce palmarès étant actualisée deux fois par an, en juin et décembre, Maroc Telecom vient d’apparaître pour la seconde fois cette année et pour la troisième année consécutive parmi les 100 entreprises primées par Vigeo Eiris sur un univers de 850 émetteurs cotés dans 31 pays et qui ont obtenu les scores les plus élevés de leur univers en matière de respect des droits de l’homme, de travail décent et de valorisation du capital humain, de protection de l’environnement, de gouvernance, d’éthique des affaires et de contribution au développement économique et social des territoires d’activité.

Cette distinction confirme ainsi l’intérêt porté par Maroc Telecom aux enjeux de responsabilité sociétale, leur intégration dans sa stratégie de croissance et dans l’ensemble de ses opérations ainsi que les progrès accomplis, année après année, pour renforcer sa contribution au développement durable.