Marrakech accueille le gotha des diabétologues

La Société marocaine d’Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition, en partenariat avec la Société Africaine d’Endocrinologie Métabolisme Nutrition, organise le 2ème Congrès de la Société Africaine d’Endocrinologie Métabolisme et Nutrition du 28 février au 03 mars 2018 au Palais de Congrès, Mogador Palace Agdal de Marrakech.

Organisé sous le thème « l’endocrinologie et la diabétologie en Afrique », cet événement scientifique regroupera près de 600 professionnels de santé venus du Maroc, du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, d’Europe et d’Amérique du Nord. Spécialistes des pathologies para thyroïdiennes et hypophysaires, diabétologues, endocrinologues, nutritionnistes, mais aussi spécialistes des technologies connexes à la médecine se donnent ainsi rendez-vous dans la ville ocre pour échanger et réfléchir ensemble sur les moyens d’accélérer la réflexion et renforcer davantage les moyens de combattre les maladies endocrinologiques, nutrives et le diabète.