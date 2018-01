Mémorandum entre le Maroc et la BERD sur le financement des projets verts

Le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont signé, mercredi 24 janvier 2018 à Rabat, un mémorandum d’entente portant sur la préparation d’un produit de co-financement dédié aux projets verts portés par des PME et TPE (très petites entreprises).

Ce mémorandum d’entente a été signé par Mohamed Boussaid, ministre de l’Économie et des finances, et Pierre Heilbronn, vice-président de la BERD. Le projet s’insère dans le cadre des engagements pris par le ministère de l’Économie et des finances en faveur du climat, lors de la COP22, au titre de la feuille de route pour l’alignement du secteur financier marocain sur le développement durable, a indiqué le ministre. Ce mémorandum, qui concrétise une nouvelle approche de coopération avec les bailleurs de fonds, devra soutenir la mobilisation de nouvelles ressources privées et leur orientation au profit des projets des PME et TPE d’économie verte, a-t-il affirmé.

Depuis 2013, la BERD a accordé plus de 1,5 milliard d’euros sous forme de prêts au Maroc qui est l’un des pays fondateurs de la BERD, a fait savoir Mohamed Boussaid, ajoutant que ces prêts ont été destinés particulièrement au financement du secteur privé. Il a, à ce propos, mis en exergue l’évolution des activités de la BERD au Maroc et la diversification de son portefeuille qui laissent présager de bonnes perspectives de coopération entre les deux parties.

De son côté, le vice-président de la BERD, qui est chargé des politiques et des partenariats, a souligné que le mémorandum d’entente signé permettra de développer de manière importante les actions de la Banque européenne en matière de développement de l’économie verte, notamment celles destinées aux PME marocaines.

En visite de travail au Maroc du 24 au 29 janvier, Pierre Heilbronn signera un autre mémorandum d’entente avec le président de la région Casablanca-Settat pour le développement du secteur privé et le renforcement de l’intégration inter-régionale.