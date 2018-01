Midas change de master franchisé au Maroc

Fin de partenariat entre l’enseigne internationale de réparation et d’entretien automobile Midas et le groupe Auto Nejma, l’importateur exclusif de Mercedes au Maroc.

En effet, vingt ans après la signature d’un contrat de master franchise entre Fast Pro (entité contrôlée par Auto Nejma) et Mobivia, la société, qui exploite Midas en Europe, en Amérique latine et en Afrique, les deux parties ont décidé de mettre fin à une collaboration dont les résultats n’ont pas été, visiblement, à la hauteur des attentes du franchiseur. Il faut dire qu’avec seulement quatre centres de réparation et d’entretien automobile, tous implantés à Casablanca, Midas a perdu du terrain face aussi bien que son principal concurrent, à savoir l’autre franchise internationale Speedy qui compte 12 centres répartis à travers neuf villes marocaines, que les nouveaux réseaux marocains qui montent en puissance tels Hard Auto et Point S.

Selon des sources proches du dossier, le nouveau master franchisé, en l’occurrence AD Maroc (un des principaux importateurs distributeurs de pièces de rechange au Maroc) serait déjà sur les starting-blocks pour réussir l’ouverture de ses premiers points de vente prévue pour l’été 2018. En s’appuyant sur le partenariat continental signé en 2017 entre Mobivia et Vivo Energy qui exploite les stations-service Shell sur plusieurs pays africains du continent africain dont le Maroc (qui en compte plus de 350), AD Maroc compte porter rapidement la taille du réseau Midas à une quinzaine d’unités à horizon 2019/20.

Rappelons que l’enseigne Midas compte une présence limitée en Afrique en ayant pignon sur rue uniquement au Maroc, en Algérie et en Angola. Mais d’autres implantations sont déjà dans le pipe alors que le développement en Afrique devient une priorité du management de Mobivia.