Mondial 2026 : Moulay Hafid Elalamy porté à la présidence du comité de candidature du Maroc

Une décision très importante vient d’être prise dans le cadre de la préparation de la campagne de promotion de la candidature de notre pays à la Coupe du monde de football de 2026.

Une des personnalités les plus dynamiques dans l’équipe gouvernementale a été nommée à la présidence du comité de candidature du Maroc pour le mondial 2026. Il s’agit de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie numérique.

Ce choix dénote de la volonté de donner à ce dossier toute l’importance qu’il requiert. L’action de Moulay Hafid Elalamy consistera notamment à apporter tout le soutien nécessaire à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et à la division spécifique créée au sein de la FRMF, conformément aux directives de la FIFA et à son cahier des charges. Il agira comme interlocuteur du gouvernement vis-à-vis de la FIFA, et sera à ce titre en charge de coordonner l’action des différents départements concernés.

Elalamy est l’architecte du Plan de l’Accélération Industrielle et suit avec méthodologie et volontarisme les différents chantiers de renforcement du tissu industriel marocain et notamment dans le secteur de l’automobile et de ses écosystèmes . Il n’a jamais renié les efforts déployés par ses prédécesseurs. Il tient à imprimer un rythme plus rapide au développement des nouveaux métiers du Maroc. Il n’hésite pas à faire jouer les clauses de sauvegarde quand il s’agit de préserver l’industrie nationale contre les pratiques qui nuisent à la concurrence loyale.

Ce dynamisme de l’homme servira sûrement le dossier marocain pour la Coupe du monde 2026.