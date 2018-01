MoneyGram : les USA bloquent Alibaba

Les autorités fédérales américaines ont bloqué, mercredi 03 janvier 2017, le rachat de la société de transfert d’argent MoneyGram, par Ant Financial, une filiale du géant chinois du commerce électronique Alibaba.

Un communiqué conjoint de MoneyGram et Ant Financial explique que l’opération de 1,2 milliard de dollars a été annulée suite à l’opposition du Comité américain des investissements étrangers (CFIUS), un organisme fédéral de supervision d’opérations transfrontalières, qui relève du Département du Trésor. Les négociations entre les deux parties au sujet de l’offre de fusion remontent à près d’un an avant que le CFIUS n’intervient pour la bloquer, a expliqué le PDG de MoneyGram, Alex Holmes, cité dans le document. « L’environnement géopolitique a considérablement changé depuis que nous avons annoncé cette transaction », a indiqué Alex Holmes, ajoutant que « malgré nos meilleurs efforts pour travailler en coopération avec le gouvernement américain, il est maintenant clair que CFIUS n’approuvera pas cette fusion ».

Les autorités fédérales US avaient refusé, à plusieurs reprises, d’autoriser la prise de contrôle de sociétés américaines par des entités chinoises sous l’administration Trump qui accentue la pression sur Pékin dans le dossier nord-coréen et en matière d’échanges commerciaux. Le CFIUS avait bloqué le projet d’acquisition de l’assureur vie Genworth Financial par China Oceanwide Holdings Group pour 2,7 milliards de dollars, et le rachat de la firme de marketing mobile AppLovin par le fonds chinois Orient Hontai Capital pour 1,4 milliard de dollars.

La société mère d’Ant Financial, Alibaba, est l’une des entreprises les plus importantes au monde, avec plus de 500 milliards de dollars de valorisation boursière. Depuis son introduction à la Bourse de New York en 2014, le groupe n’a de cesse d’être considéré comme l’ « Amazon chinois ».