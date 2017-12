Nouveau krash du bitcoin

Le cours de la monnaie virtuelle bitcoin, qui faiblit depuis mardi 19 décembre 2017 alors qu’il semblait en passe d’atteindre les 20.000 dollars en tout début de semaine, chutait de nouveau brutalement depuis vendredi 22 décembre matin en Asie, s’approchant des 13.000 dollars.

Vers 12h50 heure de Tokyo (03h50 GMT), le bitcoin s’échangeait pour quelque 13.248 dollars, contre environ 15.800 dollars en début de matinée, soit une chute de plus de 16%, selon des données compilées par l’agence Bloomberg. La plus célèbre des crypto-monnaies fait actuellement l’objet d’une intense spéculation et son cours était monté en flèche depuis mi-novembre, alors qu’il avait commencé l’année autour de 1000 dollars.

Contrairement au dollar ou à l’euro, ce moyen de paiement n’est pas émis par des banques centrales mais « miné », ou créé, de manière décentralisée par des ordinateurs utilisant des algorithmes complexes. Les banques, qui avec le bitcoin ne jouent plus leur rôle classique d’intermédiaires dans les transactions financières, critiquent notamment un manque de transparence dans la fixation de son prix, dont le bond vertigineux a été jugé jeudi « anormal » par Haruhiko Kuroda, gouverneur de la Banque du Japon, .

Le bitcoin a toutefois gagné en légitimité ce mois-ci avec le lancement de produits spéculatifs basés sur la crypto-monnaie par deux marchés boursiers américains de Chicago.