Nouveau partenariat entre Finéa et la Caisse des Marchés Publics du Sénégal

Finéa, filiale du Groupe CDG, représentée par Ali Bensouda, administrateur directeur général, et la Caisse des Marchés Publics (CDMP SA), filiale de la Caisse de Dépôts et Consignations du Sénégal, représentée par Cheikh Mbacké Dieng, directeur général, ont signé le vendredi 19 janvier 2018 une convention de partenariat stratégique visant à faciliter le lancement et le développement des activités de la CDMP SA au Sénégal.

La Caisse de Dépôts et Consignations du Sénégal mise ainsi sur l’expertise accumulée et développée par Finéa dans l’accompagnement des TPME marocaines dans l’accès au financement de leurs activités et à la commande publique pour réussir la phase de création et de développement des activités de la CDMP SA au Sénégal.

La convention assurera la mise en place d’un cycle de transfert de savoir entre les deux entités qui permettra à la CDMP SA, dans le cadre de sa mission d’appui aux PME et TPE du Sénégal, de faciliter l’accès au financement, une meilleure participation à la commande publique ainsi qu’une gestion plus efficace mais surtout efficiente de leurs marchés.

C’est ainsi que Finéa apportera sa réponse aux besoins exprimés par la Caisse des Marchés Publics SA à travers un apport méthodologique et technique matérialisé en quatre domaines bien définis. Le premier est le partage d’informations dans le financement des besoins générés par la réalisation des marchés publics et le développement des produits financiers pour une institution comparable à la Caisse des Marchés Publics. Le deuxième concerne la contribution aux réflexions stratégiques dans la définition des objectifs et orientations de la CDMP SA. Le troisième porte sur le conseil technique et accompagnement méthodologique auprès de la CDMP SA dans l’élaboration de ses produits de financement et d’accompagnement des PME/TPE, tandis que le dernier traitera l’assistance à la formation, à la mise à niveau et au perfectionnement du personnel de la CDMP SA.

Cette nouvelle convention spécifique s’inscrit dans un cadre de collaboration plus global entre la CDG et la Caisse Sénégalaise, portant principalement sur les domaines de la prévoyance sociale, les systèmes de retraite, de l’ingénierie civile, du financement des Petites et Moyennes Entreprises, des méthodes et outils de gestion, de la gestion financière des fonds et de la formation.

Les deux Caisses collaborent également dans le cadre du projet de développement à Dakar de la cité des affaires de l’Afrique de l’Ouest.