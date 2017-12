Oujda : la Banque Populaire s’attaque à la micro-entreprise

Après le succès de la 1ère édition à Marrakech, le Groupe Banque Populaire, accompagnateur de la TPE à l’échelle des régions, a organisé ce vendredi 22 décembre 2017 à Oujda, le 2ème Forum régional de la micro-entreprise, sous le thème « La micro-entreprise, une passerelle vers la TPE ».

Pour réussir cette initiative à l’adresse des entrepreneurs régionaux, le Groupe Banque Populaire, fort de la synergie de ses entités et lignes métiers spécialisées, a mis en place un dispositif d’accompagnement adapté à chaque projet entrepreneurial. À l’instar de la précédente édition, organisée à Marrakech en janvier 2017, la Fondation Banque Populaire accompagne les micro-entreprises dans leur processus de transition vers la TPE à travers un suivi rapproché durant tout le cycle de création d’entreprise. Ainsi, la Fondation Attawfiq Micro-Finance assure aussi bien le volet financement que l’accompagnement post-création pour la commercialisation des produits et le développement de leurs activités. Enfin, la Banque Populaire de Oujda, qui contribue à hauteur de 60% au financement de l’économie régionale, soutient, à partir d’un certain seuil de maturité, le potentiel de croissance desdites entreprises.

Lors de cette seconde édition, le Groupe Banque Populaire a réuni les principaux acteurs de l’écosystème régional et national (CRI, Maroc-PME, ANAPEC, Chambre de Commerce, Centre Mohammed VI pour la Micro-Finance, CGEM…) à même de contribuer au succès de la mutation de la micro-entreprise et de renforcer, in fine, le tissu économique de la région. Une centaine de micro-entrepreneurs régionaux, ont, à cet effet, participé à ce Forum.

Ce positionnement de pionnier en matière de d’accompagnement du rayonnement économique de la région, conforte, de surcroît, la stratégie de proximité prônée par le Groupe Banque Populaire, aussi bien à l’échelle nationale qu’au niveau régional. Une vision taillée sur mesure aux spécificités et nouvelles prérogatives de la régionalisation avancée, à même d’opérer l’amorçage de la stratégie nationale de développement de la TPE.

Les forums régionaux de la Banque Populaire dédiés à la micro-entreprise, sont organisés conjointement par la Fondation Banque Populaire, la Fondation Attawfiq Micro-Finance et les Banques Populaires Régionales (BPR). Ils visent, d’une part, à soutenir les micro-entrepreneurs dans leur transition vers des structures plus formelles, essentiellement la TPE, et d’autre part, à promouvoir le statut de l’auto-entrepreneur à l’échelle nationale.