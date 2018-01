PAI 2014-2020 : 11 investissements industriels à Souss-Massa

Le Protocole pour la réalisation de 11 investissements industriels dans la région de Souss-Massa, signé aux côtés de huit conventions, dimanche 28 janvier 2018 à Agadir lors d’une cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI, concerne quatre secteurs d’activité économique : les matériaux de construction, la plasturgie, l’industrie du papier et carton ainsi que l’Offshoring.

Le premier écosystème, « Matériaux de construction », enveloppe trois filières. La filière du « préfabriqué » qui consiste en la création d’unités de fabrication de produits en béton précontraint et de produits préfabriqués en béton, confiée à « Sadet », « Vetcam », « Daoud Building » et « Sicmaco ». Le « Ciment et Valorisation des déchets » est une filière qui porte sur la mise en place d’une plateforme de valorisation énergétique des déchets ménagers par l’installation d’une usine de production des RDF (combustible de substitution du Fuel), confiée à Ciment du Maroc et Lafarge Holcim. Il s’agit aussi de la filière « Briqueterie », dont le projet de création d’une unité de fabrication des briques en terre cuite est porté par « Briqueterie d’Atlantique ».

Le deuxième écosystème est relatif à la plasturgie, qui englobe les filières de l’emballage et de la plasticulture. La filière de l’Emballage est concernée par la mise en place, par « SGIPS », d’une unité de fabrication des barquettes et caisses agricoles, alors que celle de la plasticulture comprend la création d’unités de fabrication de tubes d’irrigation pour agriculture (Amal Bandes Plastiques) et de fabrication de tubes d’irrigation et des films de paillage Signataire (Fellah Manufacturing).

Le troisième écosystème « Industrie de papier et carton », ayant pour objet la mise en place d’un centre de ramassage de papiers et cartons recyclables et extension de l’unité de carton ondulé d’Agadir, est porté par « GHARB Papier et Carton (GPC) ».

S’agissant de l’écosystème « Offshoring », qui concerne la filière CRM, il consiste en la création d’un nouveau centre de relation clientèle offrant 950 emplois, confiée à « Webhelp Agadir ».