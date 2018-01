Peugeot 5008 : nouveau segment, nouvelles ambitions

Le nom demeure mais le concept, lui, est totalement inédit : le nouveau Peugeot 5008 défriche un nouveau territoire, celui des grands SUV sept places du segment C. Sur ce marché prometteur, il arrive avec des arguments majeurs.

La première génération du 5008 fut un monospace compact présenté en septembre 2009 au salon de Francfort. Tout comme le 3008, crossover à l’origine, le constructeur français l’a métamorphosé en SUV. Le nouveau 5008 bénéficie ainsi du spectaculaire Peugeot i-Cockpit® de dernière génération, de l’Efficient Modular Platform EMP2 et de nombreux dispositifs high-tech de confort et de sécurité. Son design dynamique et élégant dissimule une fonctionnalité exemplaire : avec ses sept places individuelles, le nouveau 5008 est le premier SUV à disposer d’une modularité digne des meilleurs monospaces. Le véhicule est doté d’une palette de motorisations sobres et performantes et d’une gamme diversifiée proposant la dynamique finition GT Line.

Le nouveau Peugeot i-Cockpit® transcende l’habitacle

Le nouveau SUV Peugeot 5008 est une innovation à part entière : son concept -dimensions maîtrisées, espace intérieur généreux, fonctionnalité intelligente- demeure inédit sur le segment. Et il affiche, dans la lignée des nouveaux SUV Peugeot 2008 et 3008, les nombreuses qualités qui font de l’offre du constructeur français la plus racée, la plus moderne et la plus cohérente du marché. Et en tout premier lieu celle de proposer un poste de conduite vraiment inédit. Dès l’ouverture des portes avant, le regard se pose immédiatement sur la dernière évolution du Peugeot i-Cockpit®, ce concept novateur, presque futuriste, qui fait basculer les occupants du véhicule dans un monde surprenant, original et très qualitatif.

Tout y est : le très beau volant compact (le plus petit du marché, tous segments confondus), le grand écran tactile capacitif de 8 pouces placé comme une tablette sur la planche de bord et la spectaculaire dalle numérique tête haute à haute résolution de 12,3 pouces.

Espace intérieur vaste à la fonctionnalité élargie

Avec un empattement de 2,84 m, le nouveau SUV Peugeot 5008 s’annonce d’emblée comme le plus habitable de tous les SUV du segment C. La grande modularité de la plateforme EMP2 lui permet d’allonger son empattement de 16,5 cm par rapport au nouveau SUV PEUGEOT 3008, et de 11 cm par rapport à la génération précédente de 5008. Autant dire que les cotes d’habitabilité sont généreuses, particulièrement pour les passagers du rang 2 pour qui l’espace aux genoux augmente par exemple de 60 mm. Quant à la longueur hors tout du véhicule (4,64m), elle demeure maîtrisée. Plus grande de 19 cm que le nouveau SUV Peugeot 3008 et de 11 cm que la précédente 5008, les dimensions extérieures du nouveau 5008 restent bien parmi les plus contenues des véhicules volumiques du segment C. Et toute la longueur supplémentaire est au service de l’habitabilité intérieure. Mais ce rendement d’architecture optimal ne suffit pas. Le nouveau Peugeot 5008 est certes un SUV, mais il innove en proposant une configuration inédite sur le marché avec: trois sièges indépendants, identiques et escamotables en rang 2 et deux sièges indépendants, escamotables et extractibles en rang 3. Le véhicule propose en plus, de série, une troisième rangée de deux sièges supplémentaires escamotés sous le plancher du coffre. Ce dernier est constitué de deux flaps articulés qui assurent une surface parfaitement plane lorsque les sièges sont rabattus, et qui peuvent se replier aisément derrière les sièges lorsque ceux-ci sont déployés. Ces espaces peuvent ainsi s’ajouter à l’immense volume de coffre, là encore le plus grand de sa catégorie. Avec jusqu’à 780 dm3 VDA 210 (1060 litres en eau) en configuration 5 places, il offre 100 dm3 de plus que la génération précédente de 5008. Le seuil de chargement est particulièrement bas (676 mm), les espaces sont bien dégagés et rectilignes. Ainsi, le nouveau Peugeot 5008 permet le chargement d’objets particulièrement longs et ce, jusqu’à 3,20 m.

Aide à la conduite

Quant aux nombreuses aides à la conduite, les ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) de dernière génération amenuisent les sources de danger sur la route en proposant un arsenal d’équipements sécuritaires de série ou en option selon les destinations. Ainsi, le 5008 est équipé de l’Advanced Grip Control et sa nouvelle fonction inédite, le Hill Assist Descent Control (HADC). Grâce à ce système exclusif, le nouveau SUV PEUGEOT 5008 montre de vraies capacités pour sortir des sentiers battus. Aussi, l’alerte d’attention conducteur, le système actif de surveillance d’angle mort (sur la GT Line) et la caméra de recul

La gamme proposée pour le nouveau SUV Peugeot 5008 est parfaitement cohérente avec la stratégie développée par la marque depuis deux ans. Comme les dernières productions du Lion, elle s’articule autour de trois niveaux de finition mainstream (Access, Active, Allure) et une finition GT Line, haut de gamme et sportive.