Plastic Omnium investit 150 millions de DH à Kénitra

Annoncée il y a quelques mois à peine, la nouvelle usine marocaine du groupe français Plastic Omnium sera finalement implantée à Kénitra.

En effet, l’équipementier automobile basé à Lyon qui n’avait pas souhaité dévoiler le lieu d’implantation de sa deuxième unité de production au Maroc, a opté pour Atlantic Free Zone en raison de la proximité de l’usine en cours de construction de son compatriote Peugeot Citroën, un de ses premiers clients à l’échelle mondiale. La future unité de viendra étoffer le dispositif industriel marocain de Plastic Omnium et qui avait été initié en 2010 par l’inauguration en 2010 de l’usine de Tanger, spécialisée dans les réservoirs automobiles. Elle sera rattachée à la division Auto Extérieur du groupe français qui fait partie des leaders mondiaux sur le marché des pièces et modules de carrosserie, fabriqués essentiellement à partir de polypropylène injecté et de matériaux composites.

Dotée d’un capital de démarrage de neuf millions d’euros (plus de 100 millions de DH), Plastic Omnium Auto Extérieur compte investir plus de 150 millions de DH sur les prochains 18 mois pour une entrée en opérations au cours du deuxième semestre 2019. Dès 2020, Plastic Omnium Auto Extérieur devra dépasser les effectifs de l’autre filiale marocaine (Plastic Omnium Auto Inergy) en totalisant près de 250 salariés et en se hissant parmi les premiers fournisseurs locaux de l’usine marocaine de Peugeot Citroën.

Depuis sa création en 1952, le groupe Plastic Omnium a connu une progression phénoménale au point de totaliser, à fin 2016, d’un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros (plus de 75 milliards de DH), en progression de 15% pour un résultat net part du groupe de 312 millions d’euros (plus de 3,4 milliards de DH). Avec un effectif dépassant 33.000 salariés à travers le monde, le groupe coté à la bourse de Paris compte pas moins de 124 usines réparties sur 31 pays (dont le Maroc et l’Afrique du Sud).