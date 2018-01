Renault : 3,76 millions de véhicules vendus, un record

Le Groupe Renault réalise pour la 5ème année consécutive une croissance des ventes et enregistre 3.761.634 véhicules vendus.

Les immatriculations mondiales (véhicules particuliers + véhicules utilitaires) du Groupe Renault (y compris Lada) ont enregistré une hausse de 8,5% dans un marché qui progresse de 2,3%. La part de marché du Groupe ressort désormais à 4,0 % (+0,2 point vs 2016).

Sur le segment des véhicules utilitaires, le Groupe a atteint un niveau record de ventes avec 462.859 immatriculations, en hausse de 4,1 % par rapport à 2016. Les marques Renault et Dacia établissent un record de ventes, se réjouit le groupe, avec respectivement, 2.670.982 et 655.235 véhicules vendus. Les ventes de Lada augmentent de 17,8% à 335.564 immatriculations, et celles de Renault Samsung Motors baissent de 10,1% à 99.846 véhicules.

En Europe, dans un marché en progression de 3,3%, les immatriculations du Groupe sont en hausse de 5,6 % à 1 911 169 véhicules. La part de marché du Groupe en Europe s’établit à 10,8 %, en hausse de 0,2 point. La marque Renault seule enregistre une croissance de 3,7%. La part de marché s’élève à 8,2%. Renault profite notamment du renouvellement complet de la famille Mégane réalisé en 2016 ainsi que du lancement en juin dernier du nouveau Koleos. Clio 4 demeure le 2ème véhicule le plus vendu en Europe et Captur le 1er crossover de sa catégorie. Sur le segment des véhicules électriques, Renault maintient son leadership avec une part de marché de 23,8%. Les volumes de ventes augmentent de 38%. Zoe, le véhicule électrique le plus vendu en Europe, enregistre une croissance de 44% de ses immatriculations. Avant même que le nouveau Duster soit lancé tout début 2018, la marque Dacia enregistre un record de ventes en Europe avec 463.712 véhicules immatriculés (+11,7%), et une part de marché de 2,6% en hausse de 0,2 point. Cette hausse est principalement liée aux performances de Sandero phase 2 lancée fin 2016.

Hors d’Europe, toutes les régions continuent de progresser en volume et en part de marché. Les immatriculations du Groupe sont en hausse de 11,6% sur un marché qui progresse de 3,3%. Le volume hors d’Europe représente désormais 49,2% de la totalité des ventes. Le Groupe Renault renforce ses positions avec le succès de sa nouvelle gamme : Renault Kaptur, Lada Vesta et Lada Xray en Russie, Koleos en Chine, Mégane Sedan en Turquie, Duster Oroch et Kwide n Amériques.

En Eurasie, les immatriculations sont en hausse de 13,6% sur un marché qui progresse de 7,0%. La part de marché du Groupe, qui inclut désormais la marque Lada, progresse de 1,4 point à 24,5 % notamment grâce à son dynamisme en Russie. Le marché russe est en hausse pour la première fois en 4 ans et progresse de 12,2 %. Le Groupe augmente ses ventes de 16,9 % (y compris Lada). Plus d’une voiture sur quatre vendue en Russie en 2017 est une Lada ou une Renault.

Lada enregistre une hausse de 17% avec une part de marché de 19,5% (+0,8 point) grâce au succès du renouvellement de sa gamme avec notamment les modèles Lada Vesta et Lada Xray. La marque Renault atteint une part de marché record de 8,5% en progression de 0,3 point. Kaptur enregistre 30.958 immatriculations et Duster 43.715. La Russie demeure le 2ème marché du Groupe avec la consolidation des volumes de Lada.

En Turquie, Renault atteint un niveau historique de ventes, avec une hausse de 7% (130.276 véhicules) sur un marché en baisse de 2,8%. Le succès de Mégane Sedan se confirme avec près de 39.300 immatriculations. La part de marché de la marque augmente de 1,3 point à 13,6 % et Renault devient la première marque du pays en VP + VU.

Dans la région Asie Pacifique, les immatriculations augmentent de 17% sur un marché en hausse de 2,7%. En Chine, Renault a vendu plus de 72.100 véhicules contre 35.278 en 2016, et double ainsi son volume de ventes sur l’année. Le succès du nouveau Koleos se confirme avec plus de 43.400 immatriculations. Renault Samsung Motors enregistre une baisse de 10,1% en l’absence de nouveau modèle dans un marché très concurrentiel, et ce après une forte croissance en 2016 marquée par le lancement de SM6 et QM6.

En Afrique-Moyen-Orient-Inde, les immatriculations du Groupe sont en hausse de 8,4% sur un marché qui augmente de 2%. La part de marché progresse de 0,4 point à 6,6%. En Iran, les ventes progressent de 49,3% avec une part de marché record de 10,8% (+2,4 points) grâce au succès de Tondar et de Sandero. En Inde, Renault demeure la première marque automobile européenne avec 3,1% de part de marché. Les ventes baissent de 14,9% en attendant la montée en cadence de Captur.

Au Maghreb, les ventes du Groupe progressent de 5,6% sur un marché en baisse de 4,7%. La part de marché du Groupe s’établit à 42,4 %, en hausse de 4,1 points, notamment due à la performance en Algérie où le Groupe atteint une part de marché record de 62,8%, en hausse de 11 points.

Dans la région Amériques, les ventes sont en augmentation de 9,9% sur un marché en hausse de 7,2% avec une part de marché de 6,7%, en hausse de 0,2 point. Le Groupe continue de profiter pleinement de la reprise du marché brésilien qui progresse de 9,3%. Les ventes augmentent de 11,4% et la part de marché atteint un niveau record de 7,7% (+0,1 point), grâce aux bons résultats des nouveaux modèles Captur et Kwid. Lancé en juillet, Kwid a d’ores et déjà enregistré près de 22.600 ventes. Sur un marché argentin qui est en hausse de 26,4%, le Groupe progresse de 16,3% en attendant la montée en cadence de Kwid.

Concernant les perspectives 2018, Renault s’attend à ce que le marché mondial connaisse une croissance de 2,5% par rapport à 2017. Le marché européen est attendu en hausse de 1% avec une progression de 1% pour la France. À l’international, le Brésil devrait connaître une hausse de 5% et la Russie de près de 10%. La Chine devrait croître de 5%, et l’Inde de 6%.

Dans ce contexte, le Groupe devrait profiter en 2018 de sa gamme renouvelée dans toutes les régions et poursuivre sa croissance des ventes tirée par l’international en lien avec le nouveau plan Drive the Future, conclut Renault.