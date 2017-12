Saham Assurance consolide son positionnement sur le segment auto

La compagnie d’assurance, filiale du groupe Saham, ne cesse de multiplier les initiatives innovantes afin de répondre au mieux aux attentes et exigences de sa clientèle. Dans ce sens, Saham Assurance vient, à nouveau, de mettre deux innovations sur le marché. Il s’agit d’une première au Maroc, assure le management de l’assureur.

En effet, Saham Assurance met désormais en place un numéro d’informations unique et court (3434) dédié à ses assurés automobilistes. « Partant du constat que les assurés ont parfois une défiance vis-à-vis des compagnies d’assurances, dont le langage et les clauses ne sont pas accessibles au plus grand nombre, et que par ailleurs les automobilistes sont souvent perplexes face à la multiplicité des points de contact dont ils disposent pour prendre attache avec leur compagnie, Saham Assurance a repensé ses process afin de se rapprocher des attentes à la fois simples et primordiales de ses assurés », explique l’assureur. Le management ajoute que ce numéro permettra aux assurés Auto d’accéder à plusieurs services jusqu’à présent proposés via plusieurs plateformes, telles que la demande d’assistance, la déclaration de sinistre, et la demande d’information. Force est de souligner que la mise en service de cette ligne s’inscrit dans une démarche stratégique qui vise à offrir plus de commodité, de fluidité à la clientèle de l’assureur. La seconde innovation lancée par la compagnie d’assurance concerne la traduction en langue arabe des conditions particulières automobile.

Concurrence

Elles sont éditées lors de chaque souscription pour permettre à l’assuré de conserver les principaux termes de sa couverture Auto. Celles-ci seront désormais proposées en langue arabe dans les jours à venir, et permettront à la grande majorité des assurés arabophones de mieux comprendre la teneur de leurs contrats et garanties », précise la compagnie d’assurance. Soulignons que l’objectif principal de Saham Assurance est de faciliter le quotidien de ses assurés et aussi d’améliorer l’expérience client. Pour accompagner ces deux nouveautés, l’assureur mise sur une grande campagne de communication pour atteindre la majeure partie de sa clientèle. Cette nouvelle campagne de communication sera 100% en darija, souligne la filiale du groupe Saham. Toutes ces actions visent aussi à permettre à la compagnie de consolider son avance sur la concurrence et garder sa position de numéro 1 de l’assurance automobile et numéro 1 de l’assurance non-vie. Dans cette perspective, le digital est aussi mis à contribution. L’assureur a d’ailleurs lancé sa nouvelle application mobile en avril dernier. Cette application permet, entre autres, aux assurés de déclarer leurs sinistres pour une prise en charge et une indemnisation rapide. De même, en cas d’accident ou de panne de voiture, l’application permet d’appeler l’assistance de la compagnie qui le géolocalise immédiatement et facilite l’envoi sur les lieux du constateur ou du dépanneur en cas de besoin.

Pour rappel, Saham Assurance a réalisé un chiffre d’affaires de 4,39 milliards de DH en 2016.