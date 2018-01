« Saham Assurance prend de l’avance »

L’assureur poursuit l’amélioration de l’expérience client en lançant deux innovations sur le marché. L’objectif de Saham Assurance est de faciliter le quotidien à ses assurés et aussi de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Challenge : Saham Assurance occupe la position de numéro 1 de l’assurance automobile. En quoi ces deux innovations vont encore consolider le positionnement de votre compagnie sur le marché de l’assurance automobile ?

Aïda Ksikes El Bouanani : Être n°1, cela doit se traduire par une attitude à la fois humble et proactive, car aucune position n’est jamais acquise. Ces deux innovations traduisent le fait que Saham Assurance est réellement à l’écoute des attentes et des frustrations de la clientèle, et qu’elle les devance avec des initiatives finalement très simples, mais qui répondent à un réel besoin.

Challenge : Quelles sont les attentes de Saham Assurance à travers ces deux nouvelles initiatives ?

Nous avons souhaité, à travers ces deux initiatives, contribuer à améliorer encore l’expérience client en apportant plus de commodité et de proximité. En effet, la mise en œuvre du numéro 3434 dédié à nos assurés automobilistes participe d’une plus grande commodité, et d’une plus grande fluidité de l’expérience client, qui n’a plus désormais plusieurs vis-à-vis et points de contacts face à lui.

Pour ce qui est de la mise en place des conditions particulières en langue arabe, nous venons répondre à une frustration récurrente chez toute la clientèle qui est davantage arabophone que francophone, et qui se sent plus à l’aise avec des documents contractuels édités en arabe. En cela, nous consolidons de manière concrète notre positionnement d’assureur proche de sa clientèle, et qui cherche à lui offrir le plus de sérénité possible, « raht lbal » comme nous l’affirmons dans notre campagne de communication en cours.

Challenge : Votre campagne de communication met en avant un acteur populaire, Aziz Dadas, et utilise une darija bien assumée. S’agit-il d’un nouveau tournant pour Saham Assurance ?

Plutôt que d’un tournant, il serait plus juste de dire qu’il s’agit d’un retour à l’ADN de Saham Assurance et au style de campagnes alliant humour et originalité dont les Marocains sont friands. Cette campagne a un parti pris clair, celui du parler-vrai et de l’authenticité qui touchent les gens, et met en avant de manière simple et didactique les avantages proposés par la Compagnie à ses assurés, qu’il s’agisse de services d’assistance, de l’appli mobile, ou des offres dédiées aux fonctionnaires, aux TPE ou aux familles.

Challenge : Une semaine après le lancement de ces deux innovations, comment ont été les premières réactions de votre clientèle ?

Nous commençons à mesurer les réactions principalement via notre réseau de distribution, notre plateforme téléphonique, et les réseaux sociaux. Les réactions sont très positives et enthousiastes. Certains clients se demandent même pourquoi cela n’avait pas été fait plus tôt, ce qui tend à confirmer à quel point c’était attendu par le marché.