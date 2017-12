Siemens Gamesa livre les premières pales à Nareva

Siemens Gamesa dessert les premières pales, produites dans son usine de Tanger, au parc éolien Aftissat que Nareva construit dans la province de Boujdour. Après quelques jours de transport maritime, les douze premières pales atteindront leur destination finale début janvier.

Le projet d’envergure de Nareva, partenaire historique et stratégique de Siemens Gamesa, porte sur la création d’un parc éolien de 201 MW avec la fabrication de 56 turbines éoliennes qui doivent être équipées de 168 pales. Toutes ces pales seront produites dans l’usine de Siemens Gamesa située à Tanger Automotive City. Cette première unité de production de pales éoliennes dans la région MENA, bâtie sur 37.500 mètres carrés, fabrique des pales de 63 mètres destinées à des projets locaux et à l’exportation en Afrique, Moyen-Orient et Europe. L’usine va monter en cadence avec la production d’autres types de pales plus importantes pouvant aller jusqu’à 75 mètres. 600 emplois ont été créés au total.

Il s’agit de la première livraison par Siemens Gamesa à Nareva de pales intégralement fabriquées au Maroc pour un projet éolien terrestre. Depuis 2011, les deux groupes ont réalisé de nombreux projets communs dont le parc éolien Tarfaya de 300 MW. Siemens Gamesa et Nareva collaborent également sur l’appel d’offres international relatif au projet éolien intégré de 850 MW récemment remporté.