Tramway : 3 stations hors-service à Casablanca

Dans le cadre du projet de réalisation de la ligne de tramway T2 et d’extension de la ligne T1, Casa Transports S.A. procédera à des travaux spéciaux à partir du 20 janvier 2018.

Ces travaux assureront le raccordement à partir du Terminus Facultés des systèmes et des plateformes de la ligne T1 et de l’extension desservant Lissasfa. Sur une longueur de 2 km, l’extension de la ligne T1 du tramway de Casablanca desservira le boulevard Omar Al Khayam, le quartier Laimoune et le quartier Lisassfa, offrant ainsi aux résidents et travailleurs des quartiers Sud de Casablanca plus de facilité pour se déplacer.

Pour permettre la réalisation de ces travaux spéciaux, les stations Zenith, Casa Sud et Facultés Terminus, se trouvant sur la branche Facultés ne seront pas desservies du samedi 20 au dimanche 28 janvier 2018 inclus. Le terminus de la branche Facultés sera provisoirement déplacé à la station Technopark durant cette toute cette période.

Le trafic reprendra d’une manière normale à partir du 29 janvier 2018, précise Casa Transports.