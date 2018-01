TVA : les précisions de l’OCP

À fin Juin 2017, le crédit de TVA du Groupe OCP s’élève à plus de 18 milliards de DH. Il s’agit du crédit de TVA dû par l’État au groupe exportateur de phosphate, et non le contraire, précise l’OCP.

Dans le récent rapport de l’agence Fitch, publié début novembre 2017, l’agence de notation avait confirmé la notation du Groupe OCP à BBB- avec perspectives négatives. L’agence avait précisé toutefois que la notation serait revue à la hausse en cas de remboursement du crédit de TVA par l’État. L’agence a également rappelé que le crédit de TVA dû par l’État exerce une pression financière accrue sur le niveau d’endettement du Groupe, dans une période de prix bas et d’investissement dans le plan de croissance de l’OCP.