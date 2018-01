Vignette : Attijariwafa bank veut réitérer l’exploit

En 2017, une vignette sur trois a été réglée auprès du groupe Attijariwafa bank pour le compte de la Direction Générale des Impôts (DGI), ce qui a positionné le Groupe en tête des banques pour cette opération de paiement de la vignette.

En 2018, le groupe Attijariwafa bank renouvelle ses efforts et se mobilise encore une fois grâce à son large réseau d’agences bancaires et celui des agences de Wafacash. Au total, ce sont près de 3 000 agences qui sont au service des clients du groupe Attijariwafa bank, mais aussi des non-clients, ce qui en fait encore une fois le plus large réseau mobilisé pour cette opération.

Par ailleurs, le groupe Attijariwafa bank offre la possibilité de payer directement la vignette via ses Guichets Automatiques Bancaires (GAB), ainsi que ses différents canaux digitaux : Attijarinet et Attijari Mobile. Et enfin, le paiement de la taxe automobile est également possible à travers le site marchand www.payvignette.ma pour tout client ou non-client.

De plus, pour tout paiement en ligne de la vignette du 1er au 31 janvier 2018 via www.payvignette.ma, Attijarinet, Attijari Mobile ou via le GAB, Attijariwafa bank et Wafacash offrent la possibilité de gagner une tablette par jour pendant un mois en participant à une tombola.