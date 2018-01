Visa : paiement sans contact possible au Maroc

Visa vient d’annoncer que les titulaires de cartes Visa au Maroc pourront désormais bénéficier des nombreux avantages du paiement sans contact.

Le lancement du système « Tap and pay » au Maroc rendra leurs transactions plus sécurisées, plus rapides et plus pratiques. Ce lancement est intervenu suite à la récente certification du Centre Monétique Interbancaire (CMI) qui vient d’autoriser les transactions sans contact au niveau des différents terminaux Point-Of-Sale (POS) disponibles sur le marché marocain, précise le leader mondial du paiement électronique.

Les détenteurs d’une carte sans contact Visa seront désormais en mesure de régler leurs achats de faible valeur sans le moindre contact : il leur suffira de passer leurs cartes Visa à proximité des terminaux dédiés qui seront progressivement installés au niveau des différents points de vente.

Grâce au système de paiement sans contact de Visa, la durée du processus de règlement des achats se retrouve réduite à seulement 0,5 seconde. Pour valider un paiement, il suffit de rapprocher la carte Visa à moins de quatre centimètres du lecteur, ce qui élimine tout risque de transactions non autorisées.

Le système Visa « Tap and pay » a commencé à être utilisé partout au Maroc au niveau des principales chaînes de supermarchés, mais aussi auprès de nombreux restaurants.