Ynna Holding lance les dYNNAmiques avec Idriss Aberkane

Acteur marocain dans l’industrie, l’immobilier, l’hôtellerie et la grande distribution, Ynna Holding a organisé, mercredi 24 janvier 2018, une conférence à Casablanca portant sur l’innovation, avec pour thème sur le thème de « L’économie de la connaissance : notre nouvel eldorado ».

Initiée au profit des opérateurs et des consommateurs, cette conférence a été l’occasion d’échanger et de partager, autour de questions liées aux nouvelles connaissances. Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un nouveau cycle de conférences intitulé les « dYNNAmiques ». « En lançant les dYNNAmiques, Ynna Holding poursuit l’engagement qui est le sien depuis des années : œuvrer en faveur du dialogue, de l’excellence et de l’ouverture au monde. Inscrit sur le calendrier des grandes rencontres régionales, ce rendez-vous régulier sera un événement catalyseur et un moment de réflexion partagée autour des idées nouvelles et des concepts novateurs qui font débat et dessinent les perspectives de notre futur au Maroc et dans le monde », explique Sarah Kerroumi, secrétaire générale d’Ynna Holding. Cette première édition des des « dYNNAmiques », a réuni un parterre de plusieurs personnalités, dont Mama Tajmouati, PDG d’Ynna Holding, les directeurs généraux des filiales du Groupe et leurs partenaires, parmi lesquels des représentants des banques et des assurances ainsi que des journalistes. Invité d’honneur cette première édition de ce nouveau concept de rencontres de haut niveau sous forme de keynotes qui sont transmises sur les réseaux sociaux, Idriss Aberkane, chercheur en économie de la connaissance, a ainsi détaillé comment bénéficier au Maroc de cet eldorado que constitue l’économie de la connaissance. Il faut dire que le choix de ce conférencier de renommée internationale n’est anodin. Né en 1986, Idriss Aberkane est issu de ce qu’on appelle communément la génération Y, ou Millennials. Une génération élevée entre les jeux vidéo et le net. Titulaire de trois doctorats, dont un de l’École Polytechnique, ce penseur et écrivain est un spécialiste reconnu dans le domaine des neurosciences cognitives, de la diplomatie et de l’économie de la connaissance appliquée à la gestion. Chercheur invité à l’Université de Stanford, puis enseignant à l’École Centrale, Idriss Aberkane a donné plus de 300 conférences à travers le monde et publié plusieurs best-sellers.

Son dernier livre, Libérez votre Cerveau, a été traduit en neuf langues dont le chinois, le russe, le coréen et le japonais. Idriss Aberkane préside aujourd’hui la fondation suisse Bioniria pour la bio-inspiration et l’économie de la connaissance. Il est également éditorialiste au magazine Le Point.