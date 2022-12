Epopée du roi et du peuple en célébration des champions marocains [Images]

A leur arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, vers 17h, le bus aux couleurs du drapeau marocain estampillé « Dima Maghrib » (Le Maroc pour toujours), les Lions de l’Atlas défilent dans les artères de Salé en passant par la place 16 Novembre qui commémore l’évènement historique du retour de feu Mohammed V de l’exile et toute la symbolique que cela évoque sur l’attachement du roi à son peuple. L’équipe nationale s’est ensuite dirigée vers la capitale Rabat avant d’être accueillie au Palais royal par Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a offert un diner en leur honneur.

Lire aussi | Classement FIFA 2022. Le Maroc mieux classé que l’Allemagne…

Tout au long des 20 kilomètres parcourus, les champions ont été salués par des milliers de Marocains venus des quatre coins du Royaume qui semblent clamer haut et fort : « Ton champion s’est levé; Et a répondu à ton appel; Et dans ma bouche; Et dans mon sang; Ton amour a secoué lumière et braises; Mes frères, allons; Vers ce qu’il y a de plus haut; Nous proclamerons au monde; Que c’est ici que nous vivons; Avec pour étendard; Dieu, la Patrie, le Roi ».

En plus d’illustrer la grande passion du peuple marocain fier de son identité et de la gloire de son équipe nationale, cette parade extraordinaire a eu également le mérite de montrer la beauté exceptionnelle de la capitale du Maroc.