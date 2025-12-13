10ᵉ Réunion annuelle des Zones Économiques Spéciales à Luanda : Tanger Med érigée en modèle africain [Vidéo]

La capitale angolaise, Luanda, a accueilli fin novembre la 10ᵉ Réunion Annuelle des Zones Économiques Spéciales africaines (AEZO), le plus grand rassemblement continental dédié aux les Zones Économiques Spéciales (ZES). Un événement majeur qui ouvert de nouvelles perspectives pour la transformation industrielle de l’Afrique.

Créée par le Groupe Tanger Med, l’AEZO réunit aujourd’hui 97 membres issus de 47 pays. Son 10ᵉ anniversaire a été l’occasion de rappeler le rôle stratégique des ZES dans la croissance économique du continent. Plusieurs interventions de haut niveau ont réaffirmé l’importance des ZES dans la transformation du continent. Les participants ont débattu de thèmes clés tels que la croissance durable, le financement, l’innovation et l’intégration des chaînes de valeur. Par ailleurs, des sessions techniques ont exploré les ZES intelligentes et vertes, le développement des compétences et les nouvelles voies d’investissement.

Au cœur des échanges, la plateforme industrielle Tanger Med a été unanimement saluée comme un «modèle à dupliquer». Manuel Francisco Pedro, président de la ZES de Luanda-Bengo, a souligné : «au niveau du continent, nous avons une zone économique spéciale dont on peut légitimement être fiers : la ZES Tanger Med, une des plus grandes d’Afrique». Il faut dire que Tanger Med s’est imposée comme un levier majeur d’attraction des investissements, de développement des exportations et de transformation technologique. Ce que n’a pas manqué de souligner Stefan Kratzsch, responsable à l’ONUDI, qui a qualifié Tanger Med de «phare lumineux» pour l’avenir des ZES africaines.

Pour sa part, Ahmed Bennis, Directeur général de Tanger Med Zones et secrétaire général de l’AEZO, a rappelé que le Maroc, fidèle à la vision royale de coopération Sud-Sud, accompagne ses partenaires africains dans la mise en place de ZES selon les standards internationaux. Plus d’une vingtaine de pays ont déjà bénéficié de cette expertise, parmi lesquels le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, l’Éthiopie et le Kenya. Dans le même esprit, un protocole d’accord a été signé avec la République démocratique du Congo pour accompagner le développement de nouvelles zones économiques sur trois ans.

A noter que la rencontre de Luanda a également été marquée par la remise des AEZO Awards, récompensant les acteurs majeurs du secteur, ainsi que par la mise en avant de l’Académie africaine des ZES, lancée en septembre au siège de Tanger Med. Cette initiative, fruit du partenariat AEZO-ONUDI, vise à former et accompagner les décideurs africains dans la gestion et le développement des zones économiques. En clôture, les organisateurs ont appelé à poursuivre la dynamique engagée et à bâtir la prochaine décennie des ZES africaines, compétitives, durables et prêtes à relever les défis de l’avenir.