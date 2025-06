1000Fikra Showcase: Le pari entrepreneurial gagnant d’Afriquia

Casablanca a vibré, ce 17 juin 2025, au rythme de l’innovation et de l’audace entrepreneuriale. À l’initiative d’Afriquia, le 1000Fikra Showcase a réuni porteurs de projets, experts et acteurs économiques autour d’une ambition commune: celle de bâtir un écosystème entrepreneurial marocain fort, solidaire et durable.

Depuis son lancement en 2019, le programme 1000Fikra n’a cessé de se démarquer par son approche inclusive et son impact concret. À ce jour, plus de 650 entreprises ont vu le jour grâce à cette initiative, qui s’impose désormais comme un acteur majeur de l’accompagnement entrepreneurial au Maroc. Le Showcase a permis de dresser le bilan de cette aventure et de lever le voile sur les ambitions de sa prochaine édition.

Afriquia mise sur un entreprenariat inclusive et durable

Au-delà d’un simple événement, le 1000Fikra Showcase est un véritable carrefour d’idées et de rencontres. Au programme: des panels interactifs et des témoignages de jeunes entrepreneurs qui ont transformé leurs idées en entreprises viables. Les discussions ont mis en lumière les enjeux actuels de l’entrepreneuriat au Maroc. Notamment les questions de financement, de croissance agile et d’utilisation stratégique de l’intelligence artificielle.

Le panel « From Idea to Funding » a décrypté le parcours souvent semé d’embûches des créateurs d’entreprise. Tandis que « Hack Your Growth » a donné des clés pratiques pour développer son activité sans moyens conséquents.

La vocation du programme: offrir à chacun, quelle que soit son origine ou son parcours, la possibilité de concrétiser son idée. Mais aussi de participer activement au développement économique du pays.

Cap sur la troisième édition

L’un des temps forts de cette journée a été l’annonce officielle du lancement de la troisième édition de 1000Fikra. Fidèle à son esprit d’ouverture et d’innovation, le programme entend cette année encore intensifier son accompagnement et proposer de nouvelles ressources aux entrepreneurs en herbe. L’objectif est de générer un impact encore plus fort et toucher un plus large public, notamment dans les régions où l’accès aux dispositifs de soutien reste limité.

« Avec ce Showcase, nous avons voulu célébrer l’initiative et la détermination des jeunes entrepreneurs marocains, tout en leur offrant un cadre structuré et bienveillant. Notre mission est de les aider à transformer leurs idées en entreprises durables et à fort potentiel », a précisé Said El Baghdadi, Directeur du Pôle Carburants et Lubrifiants chez AkwaGROUP.

Avec 1000Fikra, Afriquia réaffirme son rôle d’acteur engagé dans le développement socio-économique du Maroc. En proposant un accompagnement accessible à tous, sans condition de diplôme ni d’expérience, le programme favorise l’émergence de talents et stimule l’innovation dans tous les territoires.