148 000 enfants au Maroc sont victimes du travail des mineurs

Le rapport note notamment que le travail des enfants Le Maroc a diminué de 26% par rapport à 2019. Publié à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, le rapport du HCP explique que 80,4% des enfants victimes du travail des enfants sont des hommes vivant en milieu rural, et 87,5% d’entre eux sont âgés de 15 à 17 ans.

En termes d’éducation, les données du HCP indiquent que 12,1% des enfants engagés dans des activités économiques au Maroc sont scolarisés, tandis que 85,7% ont abandonné l’école et 2,2% n’ont jamais été scolarisés. Parallèlement, ajoute le rapport, près de 65% des enfants engagés dans des activités économiques bénéficient d’une couverture médicale, le pourcentage étant légèrement plus élevé chez les 7-17 ans, atteignant 75%.

Répartissant le travail des enfants par secteur, le rapport précise que 82,2% des enfants travailleurs sont actifs dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche. Le secteur industriel marocain emploie 24,7 % des enfants qui travaillent dans le pays, et les trois quarts des enfants qui travaillent dans les zones rurales soutiennent financièrement leur famille, selon le rapport. Six enfants travailleurs sur 10 (59,4%) effectuent des travaux dangereux (88 000 enfants), ce qui représente 1,2% des enfants de ce groupe d’âge. Parmi les enfants engagés dans des formes dangereuses de travail, 73,7% sont des ruraux, 88,6% des garçons et 81,9% ont entre 15 et 17 ans.