18 novembre. La substance de l’indépendance

L’indépendance a été le fruit d’une lutte engagée par le mouvement de libération nationale. Autour de Feu S.M. Mohammed V, le 18 novembre symbolise un moment historique exceptionnel qui devait donner naissance à un nouveau processus de libération, de reconstruction et de réaffirmation de la Nation Marocaine.

A travers ce moment historique exceptionnel est né un nouveau contrat social où le peuple marocain est devenu un acteur dans sa destinée. En 1955, le monde n’était plus celui de 1885, lorsque, réunies à Berlin, les anciennes puissances coloniales se partageaient les territoires de la planète Terre. Cependant, l’indépendance du Maroc était perçue comme un nouveau départ avec la reconstruction collective d’une Nation profondément blessée dans sa liberté et sa dignité.

Lire aussi | La DG du FMI met en avant l’action du Maroc en matière de vaccination et de relance économique

Les grands symboles du mouvement de libération, réunis autour de Feu S.M. Mohammed V, étaient parfaitement conscients de ce nouveau défi. Toute l’économie avait été déstructurée et orientée en priorité pour satisfaire les intérêts des anciennes puissances coloniales. Au moment de l’indépendance du Maroc, une grande partie du Maghreb demeurait sous occupation.

Dans le monde, en particulier en Asie et en Afrique, les guerres d’indépendance étaient l’expression d’un nouveau souffle, d’un nouveau monde en gestation. Au Maroc, dès les premières années, les principales fondations de la Nation Marocaine ont été posées. Mais l’évolution historique postérieure ne sera guère linéaire. Au contraire, elle sera marquée par des flux et reflux. Cette dynamique sera permanente.

Lire aussi | L’Assurance Maladie Obligatoire désormais au profit des travailleurs non salariés

Elle se poursuit aujourd’hui, après une douloureuse parenthèse, avec cet objectif noble et permanent exprimant l’aspiration profonde et légitime du peuple marocain à relever tous les défis et à construire un vivre ensemble, où tous les marocains, hommes et femmes, de tout âge, jouissent de conditions garantissant la protection de leur dignité. Le nouveau modèle de développement en est l’une des meilleures expressions.

Bien que non exhaustif, c’est le meilleur exemple de cette « intelligence collective » des marocains, reflétant cette inlassable continuité de recherche d’une cohésion, au sens le plus large et le plus noble, capable de donner sens et substance à l’indépendance, tout en étant étroitement conditionnée par la transformation radicale du mode de gouvernance, pour faire place à l’exercice d’une citoyenneté effective.