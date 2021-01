2021 : Othman El Ferdaous livre les perspectives de son département [Vidéo]

»2020 a été une année redoutable pour les salariés et les entreprises des secteurs du « troisième temps » consacré à la culture, au cinéma, à la jeunesse, aux sports et aux médias ». C’est avec ces mots que le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a débuté son post Facebook consacré aux mesures prises par son département durant l’année écoulée et aux perspectives de l’année en cours.

Othman El Ferdaous rappelle que quatre contrats programmes ont été signés lors du Comité de Veille Économique tenu mercredi 6 janvier 2021 pour soutenir la dignité des salariés et pour contribuer à soulager la trésorerie des entreprises. Ils concernent les industries culturelles et créatives, les salles de sport, les crèches et la presse écrite. Ainsi, les salariés de ces quatre secteurs déclarés à la CNSS en arrêt provisoire de travail bénéficieront d’une indemnité, de même que la trésorerie des entreprises sera soulagée par divers mécanismes d’exonération, de report de paiement, de prolongement de délais et de moratoire bancaire. Concernant la presse écrite, ce contrat programme s’ajoute au dispositif de soutien à la presse qui succédera en 2021 à l’opération de soutien exceptionnel qui a mobilisé 235 millions de DH en 2020, note le ministre.

Pour les entreprises des industries culturelles et créatives, une cellule d’assistance au montage de dossiers pour participer au programme Intelaka sera mise en place, en plus d’un véhicule d’investissement pour accompagner certains projets. Othman El Ferdaous ajoute que conformément aux recommandations des Assises tenues en octobre 2019, le chantier de la mise à niveau statistique du secteur a été lancé. L’ouverture des plis sur l’appel d’offre de l’étude stratégique est prévu ce 18 février et le secteur privé contribuera aux travaux.

Sur un autre volet, le département veillera à mettre en application les recommandations du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) relatives au développement d’une offre culturelle numérique nationale. Une plateforme digitale pour le patrimoine immatériel, les spectacles vivants et les festivals sera créée. Il est aussi prévu un programme de subvention des prestations de distribution des albums musicaux auprès des agrégateurs de plateformes, note le responsable Dans le domaine sportif, parmi les 168 #fikraryadia proposées en août 2020, le ministère a retenu celle de Mostafa Rached qui consiste à créer une plateforme électronique pour les fédérations et associations sportives. Le projet a été présélectionné pour un financement et un accompagnement par l’Agence de Coopération Internationale Allemande (GIZ), souligne Othman El Ferdaous. Il précise que la transformation digitale constitue le fil rouge des projets de relance que le ministère a inscrit dans son plan d’action annuel.