2500 des 5000 millionnaires en dollars du Maroc seraient concentrés à Casablanca

Le cabinet britannique Henley & Partners vient de publier l’édition 2022 de son Africa Wealth Report (Rapport 2022 sur la richesse en Afrique). Selon cette étude, la richesse privée détenue actuellement sur le continent africain s’élève au total à 2 100 milliards USD et devrait augmenter de 38% au cours des dix prochaines années. On y apprend également que les «Big 5» (les 5 grands) marchés africains de la gestion de fortune privée (Afrique du Sud, Égypte, Nigéria, Maroc et Kenya) représentent ensemble plus de 50% de la richesse totale du continent.

Le rapport révèle aussi que l’Afrique compte actuellement 136 000 «personnes très fortunées» (ou HNWI, pour high net worth individuals) possédant un patrimoine privé de plus d’un million USD, 305 individus possédant plus de 100 millions USD et 21 milliardaires en USD. D’après ses auteurs, il existe déjà des centres de richesse bien établis sur le continent, notamment en Afrique du Sud, en Égypte et au Maroc. «Et le Kenya, le Maroc, le Mozambique et la Zambie devraient également connaître une forte croissance (plus de 50%) de la richesse privée au cours des dix prochaines années », prédisent-ils.

Lire aussi | Dialogue social. Les détails de l’accord signé par le gouvernement, le patronat et les syndicats

Quant aux villes africaines, les deux plus riches se trouvent en Afrique du Sud, Johannesburg étant la plus riche, avec une richesse privée totale de 239 milliards USD, le Cap venant en deuxième position avec 131 milliards USD. Le Caire (Egypte) les suit de près avec 128 milliards USD et Lagos (Nigéria) occupe le 4e rang avec 97 milliards USD, puis Durban and Umhlanga en Afrique du Sud (60 milliards USD), Nairobi au Kenya (48 milliards USD) et Pretoria en Afrique du Sud (45 milliards USD). Casablanca se retrouve pour sa part à la 8e place, avec 43 milliards de dollars. D’après le 2002 Africa Wealth Report, on dénombre 2 500 millionnaires, 120 multimillionnaires avec plus de 10 millions de dollars, 13 centimillionnaires et 2 milliardaires dans la capitale économique du Royaume. Au niveau national, Casablanca devance largement Marrakech et Tanger qui disposent respectivement de 36 et 33 millionnaires et milliardaires.

La proximité géographique de cette métropole avec l’Europe constitue sans conteste un atout, qui permet aux entrepreneurs de conquérir d’autres marchés de consommation, selon les auteurs du rapport. En tant que centre financier, Casablanca a détrôné la ville de Johannesburg, devenant 1ère du classement en Afrique en termes d’attractivité selon le Global Financial Centers Index, l’indice de référence du secteur, relève l’étude qui présente le Maroc comme le quatrième pays en termes de richesses individuelles. En effet, 500 000 millionnaires en dollars et pas moins de 3 milliardaires sont toujours recensés au Maroc alors que l’ensemble des fortunes du pays se partagent 125 milliards de dollars, derrière l’Afrique du Sud (651 milliards), l’Égypte (307 milliards) et le Nigeria (228 milliards). Le Maroc se retrouve également 5e en termes de capital par habitant avec 3 380 dollars, derrière Maurice (34 500 dollars), l’Afrique du Sud (10 970), la Namibie (9 320) et le Botswana (7 880). Sur les 10 dernières années, la richesse au Maroc a enregistré une croissance de 18%, souligne-t-on, alors que dans le même temps la richesse du continent a baissé de 7%.