Cette année, après 2 années d’absence, c’est à Rabat, dans cet espace où, habituellement, se rencontrent musiques, chants et danses, que le 27 ème salon international de l’édition et du livre sera organisé, du 2 au 12 juin. Dans cet évènement, 55 pays de tous les continents y participent. L’Afrique est à l’honneur.

L’évènement se veut exceptionnel. 55 pays du monde y participent dont 18 maisons d’édition africaines. « L’Afrique en toutes lettres » est d’ailleurs le titre choisi cette année pour le pavillon d’honneur où il sera question de débattre des perspectives du continent et de la contribution de la littérature à la (re)construction des identités des jeunes africains et au développement de la tolérance.

La culture est, en effet, le meilleur ciment des peuples pour vivre en paix. Fraternité et respect des différences sont les thèmes fréquents des écrivains africains, femmes et hommes, comme le souligne Kébir Mustapha Ammi, dans sa note conceptuelle. Déjà, au moins 100 mille titres ont été enregistrés, avec quelques 2 millions d’exemplaires. 700 exposants, venus de tous les continents, participeront à cet évènement. Durant 10 jours, lecteurs, poètes, écrivains, libraires, distributeurs, fondations, institutions publiques et privées (…) se rassembleront convivialement.

Au moins 50 mille visiteurs sont attendus, avec 6 espaces de débats entre lecteurs, écrivains, chercheurs et professionnels. 380 interventions sont prévues pour des conférences, des signatures des livres, sans oublier les soirées poétiques. Un « Prix Ibn Battouta » de la littérature de voyage est prévu, ainsi qu’un « Prix des jeunes poètes » et un « Prix national de la lecture ». L’enfance et la jeunesse bénéficieront de plus de 80 animations artistiques avec un encadrement qualitativement riche. Une belle « bouffée d’oxygène humaniste » pour la capitale politico-administrative du Royaume, où les Casablancais seront les bienvenus.