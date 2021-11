45.000 tonnes d’agrumes sont exportées par le Maroc aux Etats-Unis

Le 15ème anniversaire de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Maroc et les Etats-Unis a été symboliquement célébré, mardi 16 novembre, dans une unité de conditionnement et d’emballage d’agrumes à Berkane, qui se prépare à envoyer aux USA sa première livraison de clémentines et d’oranges de la saison. En effet, ce sont 45.000 tonnes d’agrumes qui sont exportées par le Maroc aux Etats-Unis, chaque année, dans le cadre de l’ALE.

Le Chargé d’affaires à l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, David Greene, qui a rendu visite à cette usine, a relevé que le Maroc constitue à ce jour le seul pays en Afrique à avoir conclu un ALE avec les Etats-Unis, ajoutant que depuis la signature de cet accord, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a été multiplié par cinq, pour atteindre 5 milliards de dollars.

Selon également Karim Kantari, responsable du groupe exportateur, l’ALE a contribué grandement à l’augmentation des exportations marocaines d’agrumes vers les Etats-Unis, qui ne dépassaient pas les 4.000 t en 2006. Cette forte croissance démontre l’impact très positif de l’ALE sur les exportations d’agrumes, avec pour effets notamment, la création de nombreux emplois et l’amélioration des standards du processus de production et de conditionnement pour répondre à des exigences phytosanitaires très strictes, a-t-il dit.

Il est à noter que l’ALE a permis également à plus de 150 entreprises américaines d’opérer au Maroc dans des secteurs avancés tels que les industries aéronautique et automobile.