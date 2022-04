5 000 étudiants marocains rapatriés d’Ukraine vont étudier en Roumanie

En visite en Roumanie pour trouver une solution à la situation des étudiants rapatriés en Ukraine, notamment les étudiants en médecine et pharmacie, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui et des représentants des différentes Facultés de médecine et de pharmacie du Royaume, ont réussi leur mission. Selon le site roumain PSNews, la Roumanie entend offrir des places dans ses universités à 5 000 étudiants d’origine marocaine qui étudiaient dans des établissements d’enseignement supérieur en Ukraine. Sorin Cîmpeanu, ministre roumain de l’Éducation, a rencontré jeudi 14 avril son homologue marocain, Abdellatif Miraoui, et a signé dans ce sens un protocole de coopération, rapporte PSNews .

Les objectifs fixés par les deux ministères visent à promouvoir la coopération universitaire, la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs, à soutenir l’enseignement de la langue et de la culture des deux pays et à organiser des réunions, activités et conférences conjointes, précise-t-on. Outre l’approfondissement des opportunités offertes par le programme Erasmus+, les parties ont ainsi échangé sur les possibilités de poursuite des études dans les universités roumaines pour près de 5 000 étudiants marocains en Ukraine.

En marge de cette visite, une rencontre a été organisée, en format hybride, avec des recteurs et des représentants d’universités qui ont dans leur structure des facultés de médecine et de pharmacie. Ces responsables roumains, qui ont relevé le grand nombre de Marocains qui étudient dans des établissements roumains, se sont montrés favorables à l’accueil des Marocains inscrits dans les universités ukrainiennes qui répondent aux critères et procédures décidés au niveau des universités en Roumanie. Pour faciliter ce processus, la nécessité d’une campagne d’information auprès des étudiants marocains réfugiés en Ukraine au sujet des places disponibles par année d’études et par spécialisation, des critères applicables à la mobilité académique, des procédures de soumission des candidatures, ainsi que du calendrier établi pour ce processus a été soulignée.

Selon PSNews, la délégation marocaine comprenait également Mohamed Tahiri, directeur de l’enseignement supérieur et du développement éducatif, Nawal Bouyahyaoui, doyen de la faculté de médecine dentaire de l’université Mohammed V de Rabat et Mustapha Aboumaarouf, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l’université Hassan II de Casablanca.