50 femmes qui comptent : Fatima Zahra Salim Elqalb, Directrice des ressources humaines et communication de La Marocaine Vie

Pour nous, il ne s’agit pas de célébrer la journée de la femme, comme un cadeau annuel fait à la gent féminine. C’est plutôt l’occasion de faire le point sur un combat essentiel, celui de l’émancipation de la moitié de la population et l’évaluation de son apport aux transformations sociales, ce que l’on appelle communément développement et qui ne se résume pas aux quantifications économiques. Pour cela, nous avons choisi de mettre en avant un riche panel, à travers ces portraits représentatifs de cette génération de femmes qui s’assument. Un portrait à découvrir : Fatima Zahra Salim Elqalb, Directrice des ressources humaines et communication de La Marocaine Vie

Directrice des ressources humaines et communication de La Marocaine Vie depuis avril 2019, Fatima Zahra Salim Elqalb a été récemment nommée au sein du Comité Exécutif de cette compagnie. Depuis qu’elle a rejoint La Marocaine Vie en 2012 en tant que Responsable Développement RH, elle a gravi les échelons un à un, devenant Directrice des Ressources Humaines de la compagnie 6 ans plus tard. En 2019, une Direction Ressources Humaines & Communication est créée au sein de La Marocaine Vie sous sa supervision, afin de piloter plus efficacement la transformation interne de la compagnie et l’évolution de sa posture externe. « Pendant longtemps, pour une femme, oser assumer des ambitions d’accession à des postes directionnels revenait dans la conscience collective à sacrifier sa vie de famille. La privilégier à l’inverse, c’était renoncer à sa carrière. Aujourd’hui encore, nombreuses sont celles qui pensent devoir faire un choix ou qui se voient contraintes de le faire. L’équilibre n’est pas toujours facile à trouver, mais associer les deux n’est pas impossible », fait-elle remarquer.

«L’exemple de La Marocaine Vie l’illustre. 43% de femmes composent notre comité management, y compris dans des métiers souvent occupés par des hommes, en menant de front carrière et vie de famille », ajoute Fatima Zahra Salim El Qalb. Le Groupe Société Générale Maroc auquel appartient La Marocaine Vie a pris des engagements ambitieux visant à renforcer la dynamique de la parité en son sein, et Fatima Zahra Salim El Qalb se dit déterminée à accompagner cette belle dynamique. Diplômée de l’Université Hassan II Aïn Chock de Casablanca en génie logistique et titulaire d’un Master en management des ressources humaines de l’ISCAE, Fatima Zahra Salim El Qalb a commencé sa carrière chez Nestlé Maghreb en 2008, d’abord au sein des activités de planification d’approvisionnement, avant d’évoluer un an plus tard vers les ressources humaines, devenant spécialiste RH.

