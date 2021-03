50 femmes qui comptent : Ouafae Mriouah, Directrice générale adjointe de CDG Capital et Directrice générale de CDG Capital Gestion

Pour nous, il ne s’agit pas de célébrer la journée de la femme, comme un cadeau annuel fait à la gent féminine. C’est plutôt l’occasion de faire le point sur un combat essentiel, celui de l’émancipation de la moitié de la population et l’évaluation de son apport aux transformations sociales, ce que l’on appelle communément développement et qui ne se résume pas aux quantifications économiques. Pour cela, nous avons choisi de mettre en avant un riche panel, à travers ces portraits représentatifs de cette génération de femmes qui s’assument. Un portrait à découvrir : Ouafae Mriouah, Directrice générale adjointe de CDG Capital et Directrice générale de CDG Capital Gestion.

Mettre en exergue les notions d’engagement et de persévérance acquises depuis son enfance, et ce, grâce au soutien indéfectible de ses parents et à l’éducation qui lui a été allouée, telles sont les valeurs fondamentales qui ont été chères à Ouafae Mriouah. Elles lui ont permis d’effectuer un cursus académique solide et de qualité via le système scolaire marocain pour lequel elle demeure particulièrement fière.

Après avoir achevé sa formation à l’École Mohammedia d’Ingénieurs, elle entame sa carrière professionnelle au sein de la BMCI pendant deux ans, puis rejoint le Groupe CDG. Et de l’avis de cette femme dirigeante, l’expérience la plus marquante de son parcours est, sans aucun doute, celle concernant la création de CDG Capital en 2006 et sa participation à toutes les étapes de développement en passant par différents métiers et plusieurs niveaux de responsabilité. Quant à savoir quelle est son appréciation s’agissant du statut de la femme dirigeante au Maroc, Ouafae Mriouah s’est fait une opinion claire et précise.

Selon elle, la situation des femmes a connu une évolution positive durant les dernières décennies. «C’est typiquement l’exemple de mon domaine d’activité ; la finance», ajoute-t-elle. Et de poursuivre : «c’est pour cette raison que je suis fière des réalisations de CDG Capital en matière de parité, puisque 50% des membres du COMEX sont des femmes et cela s’applique à tous les départements de la banque et à toutes les strates de l’organisation».

