50 femmes qui comptent : Rajâa Charifi, fondatrice et directrice générale de Brand & Image

Pour nous, il ne s’agit pas de célébrer la journée de la femme, comme un cadeau annuel fait à la gente féminine. C’est plutôt l’occasion de faire le point sur un combat essentiel, celui de l’émancipation de la moitié de la population et l’évaluation de son apport aux transformations sociales, ce que l’on appelle communément développement et qui ne se résume pas aux quantifications économiques. Pour cela, nous avons choisi de mettre en avant un riche panel, à travers ces portraits représentatifs de cette génération de femmes qui s’assument. Un portrait à découvrir : Rajâa Charifi, fondatrice et directrice générale de Brand & Image.

Entretenir une véritable passion pour la communication et pour la gestion d’image de marque, telles sont les valeurs phares qui animent jusqu’à aujourd’hui le quotidien professionnel de Rajaâ Charifi. Diplôme de marketing et de commerce en poche, elle n’a eu de cesse jusqu’à aujourd’hui de se former afin de rester au fait des dernières tendances qu’impose sa profession, décrochant même une certification de coaching. Ce qui lui a permis de grandir au fil des ans et d’occuper différents postes dans plusieurs secteurs, notamment la presse, la communication et les relations publiques.

Il faut dire que Rajaâ Charifi a beaucoup d’expérience. Elle a été tour à tour directrice clientèle, directrice RP, responsable du lancement du MBA-UQAM Canada ou encore directrice marketing et communication du Groupe Palmeraie Développement durant 15 ans. Et c’est d’ailleurs toutes ces expériences qui l’ont encouragée à fonder en 2015 sa propre agence de Conseil en communication stratégique à 360°. Et depuis, cette dernière n’a pas cessé de grandir, devenant à ce jour la première agence marocaine à avoir noué un partenariat avec un homologue israélien. « Aujourd’hui, je suis extrêmement fière d’accompagner et de conseiller des entreprises publiques et privées, des personnalités politiques majeures et des dirigeants », précise Rajaâ Charifi. Et la patronne de Brand & Image de conclure : « Pour les années à venir, je reste confiante. S.M. le Roi, que Dieu l’assiste, a donné un signal fort en rendant justice et en faisant honneur à la femme marocaine en la mettant au-devant de la scène politique et socio-économique ».

