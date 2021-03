50 femmes qui comptent : Sofia El Mansouri, The Compliance Lady |Consultante Compliance, Déontologie, et Ethique des Affaires

Pour nous, il ne s’agit pas de célébrer la journée de la femme, comme un cadeau annuel fait à la gente féminine. C’est plutôt l’occasion de faire le point sur un combat essentiel, celui de l’émancipation de la moitié de la population et l’évaluation de son apport aux transformations sociales, ce que l’on appelle communément développement et qui ne se résume pas aux quantifications économiques. Pour cela, nous avons choisi de mettre en avant un riche panel, à travers ces portraits représentatifs de cette génération de femmes qui s’assument. Un portrait à découvrir : Sofia El Mansouri, The Compliance Lady, Consultante Compliance, Déontologie, et Ethique des Affaires.

Sofia El Mansouri, fondatrice de Compliantly LLC et du site «TheComplianceLady.com», est une consultante en conformité juridique (compliance), avec plus de 12 ans d’expérience dans les secteurs de l’aviation, des compagnies aériennes, de la défense et de l’automobile. Elle s’est notamment spécialisée dans la mise en place de programmes de conformité portant sur l’éthique, la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, les sanctions internationales et contrôle des exportations pour les entreprises multinationales opérant au Moyen-Orient. Sofia El Mansouri anime aussi le « Morocco Compliance Group » qui vise à mettre en relation les professionnels de la conformité au Maroc avec les bonnes pratiques, les opportunités de développement de carrière, et les conférences internationales. Force est de souligner qu’avant de se lancer dans le consulting, Sofia El Mansouri était basée aux Emirats Arabes Unis, où elle était responsable des programmes internes de conformité et d’éthique de Jetex Executive Aviation et de ses filiales sur 30 marchés internationaux. Pour elle, l’évolution de la femme ces dernières années au sein de l’entreprise a beaucoup évolué. «Les femmes au Moyen-Orient et en Afrique occupent de plus en plus des postes de responsabilité tels que directeur juridique, directeur finance, directeur d’audit ou même de compliance.

D’ailleurs, notre groupe Morocco Compliance Group comprend une multitude de femmes brillantes occupant des positions clés au sein de nos entreprises au Maroc», fait remarquer Sofia El Mansouri. «Cela dit, nous voyons que de plus en plus de pays font des efforts pour promouvoir la diversité des sexes en entreprise. Par exemple, en 2019, l’Etat de la Californie aux Etats-Unis a voté une loi qui stipule que toutes les sociétés cotées en bourse ayant leur siège au niveau local devaient avoir au moins une femme administratrice. De même, la Norvège, l’Espagne, la France et l’Islande ont toutes des lois exigeant que les femmes représentent au moins 40% des conseils d’administration des sociétés cotées en bourse. Espérons que le Maroc pourra s’inspirer de ces exemples dans le futur. Pourquoi pas?», conclut-elle.

