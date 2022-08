Marhaba 2022 : plus de 530.000 passagers entrés au Maroc par Tanger Tanger Med depuis le démarrage de la campagne 

530.436 passagers sont entrés au Maroc par le port Tanger Med Passagers depuis le début de l’opération Marhaba 2022 le 5 juin dernier et jusqu’au 1er août courant. Le nombre de véhicules a lui aussi atteint des niveaux supérieurs avec plus de 136.000, indique l’autorité portuaire Tanger Med.

Depuis le début de l’opération Marhaba lancée le 05 juin 2022 et jusqu’au 01 Août 2022, 530 436 passagers (+ 10% par rapport à 2019) et 136 263 véhicules ont regagné le Maroc par le port Tanger Med Passagers. Deux pics ont été enregistrés durant les weekends du 02 au 04 Juillet et du 30 Juillet au 01 Août correspondant à des arrivées respectives de 62 759 et 61 468 passagers, précise un communiqué de Tanger Med Port Authority. Le premier avait été enregistré lors du week-end précédant la fête du sacrifice, un volume de passagers n’ayant entrainé aucun dérapage à relever ni de retard conséquent.