570 millions d’euros pour la construction d’un nouveau campus universitaire pour l’UM6P près de Rabat

L’Agence multilatérale de garantie des investissements du Groupe de la Banque mondiale (MIGA) a émis une garantie à Crédit Agricole CIB de France (banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole) et BNP Paribas de France d’un montant de 570 millions d’euros pour couvrir les prêts au Groupe OCP. Ce dernier utilisera les fonds pour financer la construction d’un nouveau campus universitaire pour l’UM6P près de la capitale du Royaume, selon un communiqué de MIGA. « Le soutien de la MIGA aide à débloquer des financements compétitifs auprès de prêteurs internationaux pour financer le développement d’établissements d’enseignement de pointe au Maroc », a déclaré Hiroshi Matano, vice-président exécutif de la MIGA, ajoutant qu’ « en outre, l’extension des installations de R&D de l’UM6P renforcera la compétitivité du Royaume et contribuera à la formation du capital humain actuel et futur. »

En effet, le nouveau campus universitaire aura la capacité d’accueillir 2000 étudiants, et dispensera un programme d’enseignement dans les domaines de l’économie, de la gouvernance, des sciences politiques, des relations internationales, des sciences comportementales et sociales, de l’hôtellerie et de la gestion.

Le campus abritera également la première école avec incubateur d’entreprises pour l’intelligence artificielle, de centres multisports, de laboratoires d’apprentissage numérique, d’un centre de langues, d’une bibliothèque et d’hôtels pour accueillir les invités universitaires et former les étudiants de la School of Hospitality Business and Management.

« Le soutien de la MIGA au développement des installations de notre nouveau campus à Rabat nous permettra d’accroître les compétences, l’innovation et le développement dans des domaines importants que le campus actuel n’offre pas. L’UM6P a pour mission de conforter la position de premier plan du Maroc dans ces domaines, dans une approche partenariale de renforcement des formations qualifiantes pertinentes pour l’avenir de l’Afrique… », a souligné Hicham El Habti, président de l’UM6P.

Le nouveau campus UM6P a obtenu le label Prêt Social grâce aux bourses accordées par la Fondation OCP. Les étudiants marocains et autres étudiants africains issus de ménages à faible revenu bénéficieront ainsi d’un enseignement supérieur de haute qualité à un prix abordable. Pour cette raison, Moody’s ESG, un examinateur tiers externe, a confirmé que la qualification était conforme aux principes des prêts sociaux de la LoanMarket Association, a précisé la MIGA.

Selon l’Agence multilatérale de garantie des investissements du Groupe de la Banque mondiale, le Maroc a érigé au rang de priorité le développement du capital humain et l’enseignement supérieur. Ce qui lui a permis de faire passer le taux d’inscription dans l’enseignement supérieur de 15% à 38% entre 2010 et 2018.

L’UM6P est au cœur de la stratégie d’innovation, de pérennité et de transformation d’OCP menée par le Groupe OCP depuis 15 ans. Fondée en 2017 avec un premier campus à Benguerir, l’UM6P assure plus de 80% des activités de recherche et développement d’OCP dans des domaines stratégiques tels que les engrais, les installations industrielles, les énergies propres et la gestion durable de l’eau. Par ailleurs, l’université contribue également au développement de programmes de formation avec le Learning Institute d’OCP pour permettre au capital humain d’OCP d’atteindre son plein potentiel, rappelle la même source.