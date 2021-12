5760 marocains bloqués rapatriés depuis les Emirats Arabes Unis, le Portugal et la Turquie

Les voyageurs ont été rapatriés via des ponts aériens depuis les Emirats Arabes Unis, le Portugal et la Turquie, selon les affirmations du ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mr Mustapha Baitas. Tous les services et moyens nécessaires ont été investis pour assurer le rapatriement des citoyens marocains se trouvant hors du territoire national au moment de la fermeture.

Le choix des ponts aériens est justifié par leur qualité de zones transitaires régionales permettant de cibler et de faciliter le retour des citoyens dans les différentes régions continentales où les voyageurs étaient concentrés à l’image de l’Europe, l’Asie et le Monde arabe. Cette opération a permis de rapatrier quotidiennement entre 1000 et 1500 personnes, en appliquant des critères précis et objectifs au sujet des bénéficiaires, tout en étant flexibles en prenant en considération les particularités au cas par cas.

Les vols spéciaux se sont déroulés dans le respect total des mesures sanitaires, qui ont consisté en la présentation obligatoire d’un test PCR au moins 48h avant le vol, la mise en quarantaine pendant sept jours dans des hôtels désignés à cet effet aux frais du gouvernement. Des tests PCR ont été effectués pendant la période de quarantaine toutes les 48h avec une prise en charge rapide des personnes testées positives soit à l’aéroport ou à l’hôtel de destination.

Les rapatriés ont été répartis sur les établissements hôteliers désignés à cet effet dans les villes d’Agadir (1.937 bénéficiaires), Marrakech (1.550), Casablanca (935), Fès (669) et Tanger (669 ), a précisé M. Baitas, faisant savoir que parmi les rapatriés, certains ont déjà terminé la période d’isolement sanitaire à l’hôtel.